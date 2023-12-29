Тунисец Грам сделал выбор между «Зенитом» и ЦСКА

Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам склоняется к продолжению карьеры в России.

Между ЦСКА и «Зенитом» он отдает предпочтение московскому клубу.

«Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионатов, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти – это лучший вариант», – сообщил источник.

ЦСКА примет решение по трансферу тунисца на грядущих выходных, учитывая три фактора:

стоимость потенциального новичка;

сроки восстановления Игоря Дивеева;

прогресса Матвея Лукина.

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