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    Тунисец Грам сделал выбор между «Зенитом» и ЦСКА

    Защитник «Сфаксьена» Алаа Грам склоняется к продолжению карьеры в России.

    Между ЦСКА и «Зенитом» он отдает предпочтение московскому клубу.

    «Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионатов, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти – это лучший вариант», – сообщил источник.

    ЦСКА примет решение по трансферу тунисца на грядущих выходных, учитывая три фактора:

    • стоимость потенциального новичка;
    • сроки восстановления Игоря Дивеева;
    • прогресса Матвея Лукина.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2023 18:21
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    Комментарии (7)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1703863495
    Кони хоть в курсе, что к ним ломится в дверь какой то тунисец? Гыгыгы
    Ответить
    Давид59
    1703863802
    Да уж! "Для перспектив" российские клубы - просто супервыбор.
    Ответить
    Krics
    1703863967
    Вот клошарам нос утерли,ихмо.
    Ответить
    Вомбат
    1703867346
    Зениту Грам неинтересен, это точно. Сомнительно, что он интересен ЦСКА. Скорее всего, агентские игры.
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    Айболид
    1703922178
    Пускай тунец "стограмм" плывёт куда хочет , ещё не известно что это за "фрукт" . Именно ТУНЕЦ .
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    VPERDIV SPARTAK
    1703929080
    В рост это в ЦСКА,верно он понял что в Зените пахать надо
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