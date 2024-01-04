«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму и готов перебить его

«Зенит» сохраняет интерес к центральному защитнику «Сфаксьена» Алаа Граму.
Петербуржцы повторили предложение ЦСКА по игроку. Ранее клуб был готов заплатить 1,5 миллиона евро – теперь 1,8 млн.
Если армейцы предложат больше, «Зенит» собирается перебить и это предложение.
В случае успешного завершения переговоров действующий чемпион РПЛ отдаст Грама в аренду – вероятно, «Сочи» или «Факелу».
- 22-летний Грам – футболист сборной Туниса (2 матча).
- В составе «Сфаксьена» он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 91 игре.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.