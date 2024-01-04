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    • «Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму и готов перебить его

    «Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму и готов перебить его

    «Зенит» сохраняет интерес к центральному защитнику «Сфаксьена» Алаа Граму.

    Петербуржцы повторили предложение ЦСКА по игроку. Ранее клуб был готов заплатить 1,5 миллиона евро – теперь 1,8 млн.

    Если армейцы предложат больше, «Зенит» собирается перебить и это предложение.

    В случае успешного завершения переговоров действующий чемпион РПЛ отдаст Грама в аренду – вероятно, «Сочи» или «Факелу».

    • 22-летний Грам – футболист сборной Туниса (2 матча).
    • В составе «Сфаксьена» он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 91 игре.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.01.2024 17:17
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    Комментарии (11)
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    biber.ru
    1704378327
    Надо срочно вызывать Гинера!
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    Project Бабангида
    1704378417
    за Грама отсыпьте денег три килограмма
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    FReeMan1409
    1704379406
    Ну тягаться с баблом против Зенита, это всё равно, что пытаться обыграть казино !(
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    Номэд
    1704379571
    Команда вшивых пе.дринь. Ни себе ни людям.
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    Айболид
    1704385204
    Ведмедь сказал - "инфа за Грама - фуфел" . А хрячью лишь бы повизжать .
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