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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Колос
€ 10 млн
Колос
Ковалевка
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Колос
Сайт:
http://koloskovalivka.com/
Тренер:
Руслан Костышин
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Колос» – «Карпаты»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
10 сентября
«Кривбасс» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Кривбасс» – «Колос»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Колос» – «Оболонь»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Динамо Киев» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Динамо Киев» – «Колос»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
15 августа
«Черноморец» – «Колос»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026
31 июля
«Заря» – «Колос»: кто победит в матче 1 тура УПЛ 2026/2027
30 июля
Трансляция
«Шахтер» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Шахтер» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.85
20 мая
Трансляция
«Колос» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Динамо» Киев – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Динамо Киев» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98
12 мая
Трансляция
«Колос» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Колос» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.8
7 мая
Трансляция
«Александрия» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Александрия» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 3.10
1 мая
«Колос» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
24 апреля
Трансляция
«Колос» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Рух» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Рух» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
9 апреля
Трансляция
«Колос» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Колос» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.60
3 апреля
Трансляция
«Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Верес» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.45
21 марта
Трансляция
«Колос» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
Трансляция
«Эпицентр» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Эпицентр» – «Колос»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.62
6 марта
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