- 12 ноября 2021
- 22:51 Кононов – претендент на должность тренера «Колоса» 3
- 29 августа 2021
- 12:51 Луческу – после победы 7:0: «На рекорды не обращаю внимания. Это обидно для соперника»
- 3 марта 2021
- 20:50 Кубок Украины. «Динамо» К и «Колос» в серии пенальти не реализовали 5 ударов из 12
- 22 июня 2020
- 21:50 УПЛ. «Динамо» К обыграло «Колос». Все голы в матче забиты с пенальти
- 8 марта 2020
- 19:59 УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре 1
- 19 октября 2019
- 00:10 УПЛ. «Шахтер» забил «Колосу» шесть голов 1