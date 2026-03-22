22.03.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
1-2-2-5
91
Горох
33
Гончаренко
22
Корнийчук
14
Харатин
77
Шарай
18
Бойко
30
Ндукве
4
Ципот
7
80
22
2-1-4-2-1
31
3
Козик
6
Бурда
27
Степаненко
20
Гагнидзе
15
9
Цуриков
47
77
Понедельник
70
Климчук
17
Салабай
8
8
30
Ндукве
26
26
30
Ндукве
22
Корнийчук
2
Смиян
2
Смиян
22
Корнийчук
77
Шарай
19
19
77
Шарай
20
Гагнидзе
10
Станковски
10
Станковски
20
Гагнидзе
17
Салабай
14
Кане
14
Кане
17
Салабай
70
Климчук
11
11
70
Климчук
15
7
Алефиренко
7
Алефиренко
15
Остались в запасе
Верес
Колос
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
38
Тимур Пузанков
ВР
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Верес - Колос
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Колоса», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»