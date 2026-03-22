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  • «Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 15:20
Верес
22.03.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Колос
83' Э. Козик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Виталий Бойко
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
15
A. Gusol
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
26
Serhii Sten
ЦП
2
Максим Смиян
АП
19
André Gonçalves
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Колос
38
Тимур Пузанков
ВР
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
1-2-2-5
91
Горох
33
Гончаренко
22
Корнийчук
14
Харатин
77
Шарай
18
Бойко
30
Ндукве
4
Ципот
7
80
22
2-1-4-2-1
31
3
Козик
6
Бурда
27
Степаненко
20
Гагнидзе
15
9
Цуриков
47
77
Понедельник
70
Климчук
17
Салабай
8
8
30
Ндукве
26
26
30
Ндукве
22
Корнийчук
2
Смиян
2
Смиян
22
Корнийчук
77
Шарай
19
19
77
Шарай
20
Гагнидзе
10
Станковски
10
Станковски
20
Гагнидзе
17
Салабай
14
Кане
14
Кане
17
Салабай
70
Климчук
11
11
70
Климчук
15
7
Алефиренко
7
Алефиренко
15
Остались в запасе
Верес
Колос
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
38
Тимур Пузанков
ВР
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
70
Dmytro Matkivskyi
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
52
Artem Nedozymovanyi
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Верес - Колос
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Колоса», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес»«Колос»

«Верес» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Верес
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