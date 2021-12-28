- 28 декабря 2021
- 09:23 «Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском 8
- 20 мая 2018
- 19:18 УПЛ. «Заря» проиграла «Ворскле», «Верес сыграл вничью с «Мариуполем»
- 13 мая 2018
- 21:23 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Верес» и досрочно стал чемпионом
- 29 апреля 2018
- 21:20 УПЛ. «Динамо» обыграло «Ворсклу», «Верес» проиграл «Заре»
- 22 апреля 2018
- 19:03 УПЛ. «Динамо» разгромило «Верес», «Заря» обыграла «Мариуполь»
- 14 апреля 2018
- 18:54 УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и сократило отставание от лидера до трех очков 5
- 31 марта 2018
- 19:06 УПЛ. Гол Санчеса помог «Карпатам» победить «Черноморец» и другие результаты 2
- 27 февраля 2018
- 08:07 Суркис недоволен готовностью киевского «Динамо» к весенней части сезона
- 2 декабря 2017
- 19:59 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Верес» и увеличил отрыв от киевского «Динамо» в таблице
- 26 ноября 2017
- 22:36 УПЛ. «Динамо» обыграло «Сталь» и другие результаты
- 19 ноября 2017
- 21:50 Бундеслига. «Вердер» разгромил «Ганновер», одержав первую победу в сезоне 1
- 18 ноября 2017
- 20:19 УПЛ. «Динамо Киев» обыграл «Звезду» и другие результаты
- 4 ноября 2017
- 19:59 УПЛ. «Верес» сыграл вничью со «Звездой», «Александрия» — с «Черноморцем»
- 29 октября 2017
- 22:27 УПЛ. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Карпатами» и другие результаты
- 21 октября 2017
- 21:34 УПЛ. «Звезда» уступила «Олимпику» из-за автогола на последней минуте и другие результаты
- 14 октября 2017
- 18:58 УПЛ. «Заря» одолела «Сталь», «Верес» и «Мариуполь» разошлись миром
- 1 октября 2017
- 22:59 УПЛ. «Динамо» упустило победу 3:0, «Шахтер» обыграл «Карпаты» и другие результаты
- 23 сентября 2017
- 21:31 УПЛ. «Шахтер» победил «Звезду», «Динамо» сыграло вничью с «Вересом»
- 16 сентября 2017
- 19:07 УПЛ. «Александрия» разгромила «Сталь», «Ворскла» проиграла «Вересу», «Мариуполь» одолел «Звезду»
- 10 сентября 2017
- 21:23 УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию», «Верес» забил шесть голов «Карпатам» и другие результаты 1
- 27 августа 2017
- 21:26 УПЛ. «Шахтер» победил «Верес», «Заря» разгромила «Черноморец», Ребенок принес три очка «Ворскле» 1
- 19 августа 2017
- 21:35 УПЛ. «Шахтер» победил в донецком дерби, «Черноморец» проиграл «Вересу»
- 12 августа 2017
- 21:24 УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Александрией» и другие результаты
- 6 августа 2017
- 21:29 УПЛ. В матче «Черноморец» – «Александрия» случилось два удаления, «Динамо» сыграло вничью с «Ворсклой» 4