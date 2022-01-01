Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Верес
€ 7,50 млн
Верес
Ровно
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://nkveres.com/
Тренер:
Сергей Лавриненко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Оболонь» – «Верес»: кто победит в матче 9 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
15 октября
«Верес» – «Шахтер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Верес» – «Шахтер»: устоит ли сенсационный середняк против машины Турана?
8 октября
«Верес» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
3 октября
«Верес» – «Кудровка»: кто победит в матче 6 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
2 октября
«Карпаты» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Карпаты» – «Верес»: кто победит в матче Премьер-лиги 2026/2027
19 сентября
«Верес» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Верес» – «Заря»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«ЛНЗ» – «Верес»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Эпицентр» – «Верес»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Верес» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Верес» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Металлист 1925» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Верес» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верес» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.62
23 мая
Трансляция
«Карпаты» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Карпаты» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.8
16 мая
Трансляция
«Верес» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Верес» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.7
11 мая
Трансляция
«Рух» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Рух» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.6
8 мая
Трансляция
«Верес» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Верес» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.9
1 мая
1
2
3
4
5
Главные новости
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
1
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
13
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
17
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+