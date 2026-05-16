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«Карпаты» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.8

16 мая 2026 12:53
Карпаты - Верес
17 мая 2026, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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1.80
Тотал меньше 2,5
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17 мая состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовские «Карпаты» примут ровенский «Верес». Обе команды доигрывают сезон в середине таблицы без турнирных задач. Хозяева славятся надeжной обороной, а гости регулярно пропускают. История личных встреч говорит о явном преимуществе «Карпат».

«Карпаты»

Львовяне переживают небольшой спад и не побеждают в 3 последних матчах. Команда пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и забивает 1,00. После ничьей с «Металлистом 1925» (2:2), поражений от «Кривбасса» (0:1) и нулевых ничьих с ЛНЗ и «Эпицентром» команда занимает 9-е место. «Карпаты» не проигрывают в 10 из 12 последних матчей и не проигрывают «Вересу» в 7 последних очных встречах, не пропуская в 3 последних личных матчах.

«Верес»

Ровенчане также не блещут стабильностью и не побеждают в 4 последних турах. Команда забивает в среднем 1,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и пропускает 1,60. После поражений от «Кривбасса» (1:3), «Зари» (0:2) и ничьих с «Рухом» (0:0) и «Эпицентром» (3:3) команда занимает 10-е место. «Верес» не побеждает «Карпаты» в 7 последних очных встречах и не забивает в 3 последних личных матчах.

Факты о командах:

«Карпаты»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает «Вересу» в 7 последних очных встречах
  • Не пропускает от «Вереса» в 3 последних личных матчах

«Верес»

  • Без побед в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не побеждает «Карпаты» в 7 последних очных встречах
  • Не забивает «Карпатам» в 3 последних личных матчах

История противостояний

  • «Карпаты» не проигрывают в 7 последних очных встречах
  • «Карпаты» не пропускают в 3 последних личных матчах
  • Последняя встреча: ничья (0:0)

Прогноз на матч «Карпаты» – «Верес»

«Карпаты» исторически доминируют над «Вересом» – 7 матчей без поражений и 3 последних встречи без пропущенных мячей. Хозяева отлично обороняются, а гости регулярно пропускают. Учитывая, что «Верес» не забивает «Карпатам» в 3 последних очных матчах, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2,5 – коэффициент 1.8
  • Победа «Карпат»

1.80
Тотал меньше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Верес Карпаты
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