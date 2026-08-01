Составы команд
Металлист 1925
Металлист 1925
3-4-3
1
Ермаков
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
8
Яцик
6
5
Калюжный
19
Рашица
10
Парако
11
2-1-1-2-4
91
Горох
44
3
Вовченко
14
Харатин
88
2
Смиян
77
Шарай
9
19
22
7
Остались в запасе
Металлист 1925
Верес
30
Данил Варакута
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
85
Oleksiy Plichko
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
20
Alagie Wally
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
85
Oleksiy Plichko
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
20
Alagie Wally
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Металлист 1925 - Верес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Вереса», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Верес»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»