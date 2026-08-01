Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Вереса», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 15:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».