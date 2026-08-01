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  • «Металлист 1925» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Металлист 1925» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 14:20
Металлист 1925
01.08.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Верес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист 1925
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Александр Яцик
ЦП
6
Rafael Profini
ЦП
19
Эрмир Рашица
ЛФ
11
S. Castillo
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Верес
91
Валентин Горох
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Fabrício Yan
ЦФ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
19
André Gonçalves
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
85
Oleksiy Plichko
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
20
Alagie Wally
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
3-4-3
1
Ермаков
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
31
Шабанов
8
Яцик
6
5
Калюжный
19
Рашица
10
Парако
11
2-1-1-2-4
91
Горох
44
3
Вовченко
14
Харатин
88
2
Смиян
77
Шарай
9
19
22
7
Остались в запасе
Металлист 1925
Верес
30
Данил Варакута
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
85
Oleksiy Plichko
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
20
Alagie Wally
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
85
Oleksiy Plichko
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
98
Питер Итодо
ЦФ
7
Baton Zabergja
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
13
Oleksandr Kharechko
ВР
25
Ivan Sanotskyi
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
6
David Niyo
ЦП
20
Alagie Wally
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Металлист 1925 - Верес
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Вереса», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925»«Верес»

«Металлист 1925» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Металлист 1925
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