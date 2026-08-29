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«ЛНЗ» – «Верес»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:45
ЛНЗ - Верес
30 авг. 2026, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Победа «ЛНЗ» с форой (-1)
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Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между «ЛНЗ» и ровенским «Вересом» пройдет 30 августа в Черкассах на Центральном стадионе. Хозяева набрали четыре очка в трeх стартовых турах и идут в середине таблицы, а гости имеют лишь одно очко и находятся в зоне вылета. При этом «ЛНЗ» не проигрывает дома в шести последних матчах, а «Верес» не выигрывает в девяти последних играх чемпионата. Сможет ли «ЛНЗ» продолжить домашнюю серию и одержать победу над неуступчивым соперником или «Верес» наконец прервeт свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

«ЛНЗ» подходит к игре в стабильной домашней форме – команда не проигрывает в шести последних матчах на своeм поле в Премьер-лиге. Однако атакующая линия хозяев вызывает серьeзные вопросы: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,4 гола за встречу, а в шести из восьми последних матчей не забивали вовсе. Оборона при этом выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. В очных встречах с «Вересом» результаты переменчивы: по две победы у каждой команды и две ничьи. Домашнее поле и поддержка трибун могут стать решающим фактором, но отсутствие голов ставит под сомнение способность «ЛНЗ» уверенно переиграть соперника.

«Верес», напротив, находится в затяжном кризисе – команда не выигрывает в девяти последних матчах Премьер-лиги. В атаке гости действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, что позволяет надеяться на гол даже в гостях. Оборона «Вереса» пропускает в среднем 1,0 гола за игру, но при этом команда пропускает в семи из девяти последних матчей. Гости традиционно неуступчивы в личных встречах – они дважды побеждали «ЛНЗ» и дважды играли вничью, но текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «ЛНЗ». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и стабильную игру в обороне, тогда как «Верес» не может победить уже девять матчей. Однако из-за проблем «ЛНЗ» в атаке победа вряд ли будет разгромной, скорее всего, минимальной.

Форма и история личных встреч

В личных встречах у команд полное равенство: по две победы у каждой и две ничьи. При этом последние матчи проходили с переменным успехом: «ЛНЗ» разгромил «Верес» 3:0 в марте 2026, но до этого уступал ему 0:2 и 1:2. Текущая форма «ЛНЗ» дома лучше, а «Верес» не побеждает уже девять туров – это даeт хозяевам психологическое преимущество, несмотря на равную историю.

Личные встречи
Побед - 2 (29%)
Ничьих - 2 (29%)
Побед - 3 (43%)
6
Забитых мячей
6
0.86
В среднем за матч
0.86
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
0 : 3
09.03.2026
ЛНЗ
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
0 : 1
30.08.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
0 : 3
09.03.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
0 : 2
31.08.2025
Верес
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
0 : 0
30.09.2023
ЛНЗ
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
9
Nathanael Blair
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
7
Y. Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Adam Yakubu
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
49
Myroslav Donyk
ЦП
30
Таллес
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
Верес
13
Oleksandr Kharechko
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
5
Pavlo Bahrii
ЦЗ
53
Andrey Victor
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Stanislav Migutskyi
ЦП
6
David Niyo
ЦП
80
Гильерме Баия
ЦФ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
4-2-2-2
1
Ледвий
17
Кузик
29
Дидык
34
Муравский
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
19
Пастух
21
Кравчук
90
Ассинор
77
Кара
1-1-1-2-5
91
Горох
3
Вовченко
14
Харатин
88
2
Смиян
77
Шарай
9
7
19
Гонсалвеш
4
Ципот
22
Стамулис
21
Кравчук
8
8
21
Кравчук
19
Пастух
30
Таллес
30
Таллес
19
Пастух
77
Кара
7
Микитишин
7
Микитишин
77
Кара
7
44
Чечер
44
Чечер
7
88
6
6
88
19
Гонсалвеш
80
Баия
80
Баия
19
Гонсалвеш
9
23
23
9
Остались в запасе
ЛНЗ
Верес
72
Kirill Samoilenko
ВР
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
49
Myroslav Donyk
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Андрес Карраско
13
Oleksandr Kharechko
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
5
Pavlo Bahrii
ЦЗ
53
Andrey Victor
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Stanislav Migutskyi
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
49
Myroslav Donyk
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
Остались в запасе
13
Oleksandr Kharechko
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
5
Pavlo Bahrii
ЦЗ
53
Andrey Victor
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Stanislav Migutskyi
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Лавриненко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «ЛНЗ» с форой (-1). Хозяева имеют хорошую домашнюю серию и надeжную оборону, тогда как «Верес» не может выиграть в девяти последних матчах и пропускает в большинстве игр. Рекомендуемая ставка – победа «ЛНЗ» с форой (-1) с коэффициентом 1.78. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «ЛНЗ» и «Вересом» состоится 30 августа в Черкассах на Центральном стадионе и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть онлайн.

1.78
Победа «ЛНЗ» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Верес ЛНЗ
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