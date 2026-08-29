Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между «ЛНЗ» и ровенским «Вересом» пройдет 30 августа в Черкассах на Центральном стадионе. Хозяева набрали четыре очка в трeх стартовых турах и идут в середине таблицы, а гости имеют лишь одно очко и находятся в зоне вылета. При этом «ЛНЗ» не проигрывает дома в шести последних матчах, а «Верес» не выигрывает в девяти последних играх чемпионата. Сможет ли «ЛНЗ» продолжить домашнюю серию и одержать победу над неуступчивым соперником или «Верес» наконец прервeт свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

«ЛНЗ» подходит к игре в стабильной домашней форме – команда не проигрывает в шести последних матчах на своeм поле в Премьер-лиге. Однако атакующая линия хозяев вызывает серьeзные вопросы: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,4 гола за встречу, а в шести из восьми последних матчей не забивали вовсе. Оборона при этом выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. В очных встречах с «Вересом» результаты переменчивы: по две победы у каждой команды и две ничьи. Домашнее поле и поддержка трибун могут стать решающим фактором, но отсутствие голов ставит под сомнение способность «ЛНЗ» уверенно переиграть соперника.

«Верес», напротив, находится в затяжном кризисе – команда не выигрывает в девяти последних матчах Премьер-лиги. В атаке гости действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, что позволяет надеяться на гол даже в гостях. Оборона «Вереса» пропускает в среднем 1,0 гола за игру, но при этом команда пропускает в семи из девяти последних матчей. Гости традиционно неуступчивы в личных встречах – они дважды побеждали «ЛНЗ» и дважды играли вничью, но текущая форма не даeт оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «ЛНЗ». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и стабильную игру в обороне, тогда как «Верес» не может победить уже девять матчей. Однако из-за проблем «ЛНЗ» в атаке победа вряд ли будет разгромной, скорее всего, минимальной.

Форма и история личных встреч

В личных встречах у команд полное равенство: по две победы у каждой и две ничьи. При этом последние матчи проходили с переменным успехом: «ЛНЗ» разгромил «Верес» 3:0 в марте 2026, но до этого уступал ему 0:2 и 1:2. Текущая форма «ЛНЗ» дома лучше, а «Верес» не побеждает уже девять туров – это даeт хозяевам психологическое преимущество, несмотря на равную историю.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «ЛНЗ» с форой (-1). Хозяева имеют хорошую домашнюю серию и надeжную оборону, тогда как «Верес» не может выиграть в девяти последних матчах и пропускает в большинстве игр. Рекомендуемая ставка – победа «ЛНЗ» с форой (-1) с коэффициентом 1.78. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «ЛНЗ» и «Вересом» состоится 30 августа в Черкассах на Центральном стадионе и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.