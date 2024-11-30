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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Верес
ЛНЗ - Верес: обзор матча 30 ноября 2024
ЛНЗ
30.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Верес
27'
М. Яшари
39'
Л. Кампос (П)
76'
Л. Кампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Верес
90'
+5
Замена
М. Протасевич
️️️️
В. Дахновский
90'
+1
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
Замена
В. Наумец
️️️️
Ф. Момо
82'
77'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Н. Гайдучик
77'
Замена
В. Шарай
️️️️
Л. Кампос
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кампос
Замена
О. Халаила
️️️️
Д. Топалов
74'
46'
Желтая карточка
В. Дахновский
Желтая карточка
Ф. Момо
45'
+2
44'
Желтая карточка
Н. Гайдучик
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кампос
ГОЛ! 1:0!
М. Яшари
27'
Желтая карточка
В. Бойко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-1-3-2-2
18
Каплиенко
4
22
Путря
5
Ноникашвили
18
Тилль
22
Яшари
7
12
Топалов
18
Бойко
22
Момо
99
3-1-1-2-3
23
33
Гончаренко
44
Чечер
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
8
Сикейра
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
22
Момо
9
Наумец
9
Наумец
22
Момо
12
Топалов
19
Халаила
19
Халаила
12
Топалов
11
Дахновский
17
Протасевич
17
Протасевич
11
Дахновский
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
89
Гайдучик
27
27
89
Гайдучик
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
Остались в запасе
ЛНЗ
Верес
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча ЛНЗ - Верес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
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