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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - ЛНЗ
Верес - ЛНЗ: обзор матча 30 сентября 2023
Верес
30.09.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - ЛНЗ
78'
Желтая карточка
Г. Пасич
Замена
Д. Свитюха
️️️️
С. Шарай
71'
Замена
В. Шарай
️️️️
М. Марусич
71'
68'
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Наумец
Замена
Я. Сикейра
️️️️
А. Кухарук
63'
55'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
М. Прядун
54'
Замена
Н. Муравский
️️️️
Д. Олейник
51'
Красная карточка
М. Лопыренок
Замена
В. Гакман
️️️️
Д. Балан
46'
Желтая карточка
С. Шарай
22'
19'
Желтая карточка
И. Калюжный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
77
Владислав Шарай
ЛВ
8
Яго Сикейра
ЦП
20
Денис Свитюха
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
4-2-2-3
3
Вовченко
5
Курко
5
Шевченко
39
Балан
23
Кучеренко
29
Кучеров
77
Шарай
88
Кухарук
44
14
Марусич
89
Гайдучик
3-2-3-2
94
Пеньков
71
Лопыренок
17
Норенков
33
Селин
5
Калюжный
11
Пасич
9
Наумец
18
Бойко
16
Олейник
9
Прядун
95
Стасюк
39
Балан
71
Гакман
71
Гакман
39
Балан
88
Кухарук
8
Сикейра
8
Сикейра
88
Кухарук
14
Марусич
77
Шарай
77
Шарай
14
Марусич
77
Шарай
20
Свитюха
20
Свитюха
77
Шарай
16
Олейник
34
Муравский
34
Муравский
16
Олейник
9
Наумец
7
Шестаков
7
Шестаков
9
Наумец
9
Прядун
9
9
9
Прядун
Остались в запасе
Верес
ЛНЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вирт
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
15
Роман Ковалюк
ЛВ
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Верес - ЛНЗ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
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