Олег Дулуб
Тренер
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Дулуб
|Команда
|Львов
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|20 сентября 1965
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Дулуб
|Команда
|Львов
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|20 сентября 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Львов
|1 : 0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|11.03.2023
|Заря
|3 : 1
|Львов
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Львов
|28
|3
|9
|16
|Дата
|Матч
|25.09.2022
|Минай
|0 : 1
|Львов
|11.09.2022
|Динамо
|1 : 0
|Львов
|01.10.2022
|Львов
|0 : 3
|Днепр-1
|08.10.2022
|Львов
|0 : 0
|Шахтер
|15.10.2022
|Металлист 1925
|2 : 2
|Львов
|18.10.2022
|Львов
|1 : 3
|Верес
|22.10.2022
|Александрия
|2 : 0
|Львов
|30.10.2022
|Львов
|1 : 1
|Металлист
|04.11.2022
|Ворскла
|1 : 0
|Львов
|10.11.2022
|Львов
|2 : 1
|Рух
|14.11.2022
|Черноморец
|2 : 0
|Львов
|21.11.2022
|Ингулец
|1 : 0
|Львов
|27.11.2022
|Львов
|0 : 1
|Колос
|06.03.2023
|Львов
|1 : 0
|Минай
|11.03.2023
|Заря
|3 : 1
|Львов
|01.04.2023
|Львов
|0 : 0
|Динамо
|08.04.2023
|Днепр-1
|0 : 0
|Львов
|15.04.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Львов
|22.04.2023
|Львов
|0 : 0
|Металлист 1925
|29.04.2023
|Верес
|0 : 0
|Львов
|03.05.2023
|Львов
|0 : 0
|Александрия
|06.05.2023
|Металлист
|0 : 0
|Львов
|13.05.2023
|Львов
|0 : 0
|Ворскла
|20.05.2023
|Рух
|0 : 0
|Львов
|24.05.2023
|Львов
|0 : 0
|Черноморец
|27.05.2023
|Львов
|0 : 0
|Ингулец
|03.06.2023
|Колос
|0 : 0
|Львов
|18.03.2023
|Львов
|0 : 0
|Кривбасс