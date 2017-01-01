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    Верес - результаты

    Город Ривне
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://veresfan.clan.su
    Тренер Юрий Вирт
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    15 тур
    		26 ноября, суббота 14:00 Ингулец 1:0 Верес
    14 тур
    		21 ноября, понедельник 15:00 Верес 0:1 Динамо
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Александрия 3:2 Верес
    12 тур
    		9 ноября, среда 16:00 Верес 0:2 Шахтер
    11 тур
    		5 ноября, суббота 16:00 Металлист 1925 1:4 Верес
    10 тур
    		31 октября, понедельник 14:00 Колос 2:0 Верес
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Верес 0:1 Заря
    8 тур
    		18 октября, вторник 13:00 Львов 1:3 Верес
    7 тур
    		14 октября, пятница 13:00 Минай 1:1 Верес
    6 тур
    		7 октября, пятница 15:00 Верес 1:2 Металлист
    5 тур
    		30 сентября, пятница 13:00 Верес 2:2 Рух
    4 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Кривбасс 0:1 Верес
    3 тур
    		3 сентября, суббота 13:00 Днепр-1 2:0 Верес
    2 тур
    		27 августа, суббота 13:00 Ворскла 1:2 Верес
    1 тур
    		23 августа, вторник 15:00 Черноморец 0:1 Верес
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