Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|15 тур
|26 ноября, суббота
|14:00
|Ингулец
|1:0
|Верес
|14 тур
|21 ноября, понедельник
|15:00
|Верес
|0:1
|Динамо
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Александрия
|3:2
|Верес
|12 тур
|9 ноября, среда
|16:00
|Верес
|0:2
|Шахтер
|11 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Металлист 1925
|1:4
|Верес
|10 тур
|31 октября, понедельник
|14:00
|Колос
|2:0
|Верес
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|13:00
|Верес
|0:1
|Заря
|8 тур
|18 октября, вторник
|13:00
|Львов
|1:3
|Верес
|7 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|Минай
|1:1
|Верес
|6 тур
|7 октября, пятница
|15:00
|Верес
|1:2
|Металлист
|5 тур
|30 сентября, пятница
|13:00
|Верес
|2:2
|Рух
|4 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Кривбасс
|0:1
|Верес
|3 тур
|3 сентября, суббота
|13:00
|Днепр-1
|2:0
|Верес
|2 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Ворскла
|1:2
|Верес
|1 тур
|23 августа, вторник
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Верес