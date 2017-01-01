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    Верес - таблица

    Город Ривне
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://veresfan.clan.su
    Тренер Юрий Вирт
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Днепр-1 14 11 2 1 31:10 +21 35
    2. Шахтер Дн 14 10 3 1 33:12 +21 33
    3. Заря 15 8 4 3 32:22 +10 28
    4. Динамо К 14 8 3 3 22:12 +10 27
    5. Александрия 14 7 4 3 26:22 +4 25
    6. Кривбасс 16 6 3 7 12:16 -4 21
    7. Колос 16 5 5 6 14:19 -5 20
    8. Металлист 1925 15 4 7 4 16:20 -4 19
    9. Ворскла 15 5 3 7 18:20 -2 18
    10. Верес 15 5 2 8 17:20 -3 17
    11. Металлист 15 4 4 7 15:23 -8 16
    12. Минай 15 3 5 7 11:19 -8 14
    13. Рух 14 3 5 6 17:22 -5 14
    14. Ингулец 13 3 4 6 11:16 -5 13
    15. Черноморец Од 15 2 5 8 10:20 -10 11
    16. Львов 14 2 3 9 9:21 -12 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 9 6 3 0 19:8 +11 21
    2. Днепр-1 7 6 1 0 16:4 +12 19
    3. Динамо К 9 5 3 1 14:6 +8 18
    4. Александрия 8 5 2 1 18:11 +7 17
    5. Заря 7 4 3 0 18:11 +7 15
    6. Колос 8 4 2 2 9:6 +3 14
    7. Кривбасс 8 4 2 2 6:5 +1 14
    8. Ворскла 7 3 2 2 7:5 +2 11
    9. Металлист 1925 8 3 2 3 10:13 -3 11
    10. Ингулец 6 3 0 3 5:5 0 9
    11. Рух 8 2 3 3 12:12 0 9
    12. Минай 7 1 2 4 4:9 -5 5
    13. Металлист 6 1 2 3 5:11 -6 5
    14. Черноморец Од 8 1 2 5 4:12 -8 5
    15. Львов 6 1 1 4 6:12 -6 4
    16. Верес 5 0 1 4 3:8 -5 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Днепр-1 7 5 1 1 15:6 +9 16
    2. Верес 10 5 1 4 14:12 +2 16
    3. Заря 8 4 1 3 14:11 +3 13
    4. Шахтер Дн 5 4 0 1 14:4 +10 12
    5. Металлист 9 3 2 4 10:12 -2 11
    6. Динамо К 5 3 0 2 8:6 +2 9
    7. Минай 8 2 3 3 7:10 -3 9
    8. Александрия 6 2 2 2 8:11 -3 8
    9. Металлист 1925 7 1 5 1 6:7 -1 8
    10. Ворскла 8 2 1 5 11:15 -4 7
    11. Кривбасс 8 2 1 5 6:11 -5 7
    12. Черноморец Од 7 1 3 3 6:8 -2 6
    13. Колос 8 1 3 4 5:13 -8 6
    14. Рух 6 1 2 3 5:10 -5 5
    15. Львов 8 1 2 5 3:9 -6 5
    16. Ингулец 7 0 4 3 6:11 -5 4
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