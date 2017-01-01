Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31:10
|+21
|35
|2.
|Шахтер Дн
|14
|10
|3
|1
|33:12
|+21
|33
|3.
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32:22
|+10
|28
|4.
|Динамо К
|14
|8
|3
|3
|22:12
|+10
|27
|5.
|Александрия
|14
|7
|4
|3
|26:22
|+4
|25
|6.
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12:16
|-4
|21
|7.
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14:19
|-5
|20
|8.
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16:20
|-4
|19
|9.
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18:20
|-2
|18
|10.
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17:20
|-3
|17
|11.
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15:23
|-8
|16
|12.
|Минай
|15
|3
|5
|7
|11:19
|-8
|14
|13.
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17:22
|-5
|14
|14.
|Ингулец
|13
|3
|4
|6
|11:16
|-5
|13
|15.
|Черноморец Од
|15
|2
|5
|8
|10:20
|-10
|11
|16.
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9:21
|-12
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|9
|6
|3
|0
|19:8
|+11
|21
|2.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16:4
|+12
|19
|3.
|Динамо К
|9
|5
|3
|1
|14:6
|+8
|18
|4.
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|18:11
|+7
|17
|5.
|Заря
|7
|4
|3
|0
|18:11
|+7
|15
|6.
|Колос
|8
|4
|2
|2
|9:6
|+3
|14
|7.
|Кривбасс
|8
|4
|2
|2
|6:5
|+1
|14
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7:5
|+2
|11
|9.
|Металлист 1925
|8
|3
|2
|3
|10:13
|-3
|11
|10.
|Ингулец
|6
|3
|0
|3
|5:5
|0
|9
|11.
|Рух
|8
|2
|3
|3
|12:12
|0
|9
|12.
|Минай
|7
|1
|2
|4
|4:9
|-5
|5
|13.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5:11
|-6
|5
|14.
|Черноморец Од
|8
|1
|2
|5
|4:12
|-8
|5
|15.
|Львов
|6
|1
|1
|4
|6:12
|-6
|4
|16.
|Верес
|5
|0
|1
|4
|3:8
|-5
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|7
|5
|1
|1
|15:6
|+9
|16
|2.
|Верес
|10
|5
|1
|4
|14:12
|+2
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14:11
|+3
|13
|4.
|Шахтер Дн
|5
|4
|0
|1
|14:4
|+10
|12
|5.
|Металлист
|9
|3
|2
|4
|10:12
|-2
|11
|6.
|Динамо К
|5
|3
|0
|2
|8:6
|+2
|9
|7.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|7:10
|-3
|9
|8.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8:11
|-3
|8
|9.
|Металлист 1925
|7
|1
|5
|1
|6:7
|-1
|8
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|11:15
|-4
|7
|11.
|Кривбасс
|8
|2
|1
|5
|6:11
|-5
|7
|12.
|Черноморец Од
|7
|1
|3
|3
|6:8
|-2
|6
|13.
|Колос
|8
|1
|3
|4
|5:13
|-8
|6
|14.
|Рух
|6
|1
|2
|3
|5:10
|-5
|5
|15.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|3:9
|-6
|5
|16.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6:11
|-5
|4