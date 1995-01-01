- 8 ноября
- 17:50 Трансляция «Левый берег» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
- 2 ноября
- 15:20 Трансляция «Карпаты» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
- 1 ноября
- 11:46 Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Левый берег», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года
- 27 октября
- 12:50 Трансляция «Левый берег» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
- 26 октября
- 16:40 Прогноз на точный счет матча «Левый берег» – «Заря», Премьер-лига, 27 октября 2024 года
- 19 октября
- 16:50 Трансляция «Полесье» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024
- 5 октября
- 16:52 Трансляция «Колос» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024
- 4 октября
- 13:18 Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Левый берег», Премьер-лига Украины, 5 октября 2024 года
- 29 сентября
- 16:50 Трансляция «Левый берег» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
- 28 сентября
- 13:15 Прогноз на матч «Левый берег» – «Динамо» Киев, 29 сентября 2024 года
- 21 сентября
- 14:20 Трансляция «Александрия» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
- 20 сентября
- 16:59 «Александрия» – «Левый берег»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября
- 15 сентября
- 14:20 Трансляция «Левый берег» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
- 14 сентября
- 15:03 «Левый берег» – «Кривбасс»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024
- 1 сентября
- 11:50 Трансляция «Верес» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
- 26 августа
- 14:20 Трансляция «Левый берег» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024
- 18 августа
- 16:50 Трансляция «Левый Берег» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
- 9 августа
- 14:20 Трансляция «Левый берег» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024