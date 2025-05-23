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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Левый берег
Новости
€ 1 млн
Левый берег - новости команды
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://fclb.com.ua/
Тренер:
Александр Рябоконь
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Расписание
Таблица
Трансляция
«Оболонь» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Оболонь» – «Левый берег»: УПЛ, 23 мая 2025
2025.05.22 10:15
Трансляция
«Левый берег» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «Левый берег» – «Рух»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:41
Трансляция
«Ингулец» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.12 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Левый берег»: Премьер-лига, 12 мая 2025
2025.05.11 10:46
Трансляция
«Левый берег» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025
2025.05.02 14:20
«Левый Берег» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.80
2025.05.01 09:47
Трансляция
«Заря» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2025
2025.04.25 16:50
«Заря» – «Левый берег»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.24 09:28
Трансляция
«Левый берег» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025
2025.04.19 14:20
«Левый берег» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.30
2025.04.18 14:17
Трансляция
«Левый берег» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025
2025.04.13 14:20
Трансляция
«Динамо» К – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025
2025.04.06 14:20
Трансляция
«Левый берег» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025
2025.03.29 12:50
Трансляция
«Кривбасс» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025
2025.03.15 15:20
Трансляция
«Левый берег» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025
2025.03.07 12:50
Трансляция
«Черноморец» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025
2025.03.01 15:20
Трансляция
«Шахтер» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025
2025.02.24 17:50
Трансляция
«Ворскла» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024
2024.12.13 15:20
Трансляция
«Левый берег» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
2024.12.07 12:50
Трансляция
«Левый берег» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
2024.11.30 17:50
Трансляция
«Рух» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024
2024.11.24 17:50
Трансляция
«Левый берег» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
2024.11.08 17:50
Трансляция
«Карпаты» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
2024.11.02 15:20
Трансляция
«Левый берег» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 12:50
Трансляция
«Полесье» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024
2024.10.19 16:50
Трансляция
«Колос» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024
2024.10.05 16:52
Трансляция
«Левый берег» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
2024.09.29 16:50
Трансляция
«Александрия» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
2024.09.21 14:20
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