Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Колоса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «PARI».