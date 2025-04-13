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  • «Левый берег» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Левый берег» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 14:20
Левый берег
13.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Колос
45+1' Н. Бурда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
96
Oleg Synytsia
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Левый берег
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-2-3-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
97
Якимов
25
Косовский
96
44
Банада
19
9
7
Шастал
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
20
Гагнидзе
75
Третьяков
9
Цуриков
99
Ррапай
10
Велетень
97
Сидоров
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
96
10
10
96
2
Соколов
27
27
2
Соколов
19
26
26
19
20
Гагнидзе
55
Теллес
55
Теллес
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Левый берег
Колос
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Левый берег - Колос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Колоса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег»«Колос»

«Левый берег» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Левый берег
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