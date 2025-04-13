13.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-2-3-2
1
13
Шаповал
50
2
Соколов
97
Якимов
25
Косовский
96
44
Банада
19
9
7
Шастал
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
20
Гагнидзе
75
Третьяков
9
Цуриков
99
Ррапай
10
Велетень
97
Сидоров
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
96
10
10
96
2
Соколов
27
27
2
Соколов
19
26
26
19
20
Гагнидзе
55
Теллес
55
Теллес
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Левый берег
Колос
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
5
Валерий Самар
ЦЗ
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
37
Roman Heresh
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Левый берег - Колос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Колоса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»