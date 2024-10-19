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  • «Полесье» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Полесье» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 16:50
Полесье
19.10.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Левый берег
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Волынец
15
Михайличенко
77
Кушниренко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
6
Коста
30
Леднев
7
Назаренко
9
7
Шастал
4-1-4-1
1
2
Соколов
6
Сантос
50
13
Шаповал
97
Якимов
17
96
18
Дедух
14
38
55
Крушинский
29
Смоляков
29
Смоляков
55
Крушинский
7
Шастал
34
34
7
Шастал
14
29
Приходько
29
Приходько
14
96
11
11
96
17
19
19
17
Остались в запасе
Полесье
Левый берег
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Полесье - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Левог берега», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Левый берег»

«Полесье» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Полесье
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