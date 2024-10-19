Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-1-2-2
23
Волынец
15
Михайличенко
77
Кушниренко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
6
Коста
30
Леднев
7
Назаренко
9
7
Шастал
4-1-4-1
1
2
Соколов
6
Сантос
50
13
Шаповал
97
Якимов
17
96
18
Дедух
14
38
55
Крушинский
29
Смоляков
29
Смоляков
55
Крушинский
7
Шастал
34
34
7
Шастал
14
29
Приходько
29
Приходько
14
96
11
11
96
17
19
19
17
Остались в запасе
Полесье
Левый берег
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
36
Artem Korzh
ЦП
36
Artem Korzh
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Полесье - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Левог берега», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»