18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-2-3-2
1
6
Сантос
5
Самар
2
97
Якимов
25
Косовский
44
Банада
19
10
38
7
Шастал
3-3-2-1-1
28
92
Слюбик
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
75
Китела
19
Карабин
19
Пастух
11
Рунич
99
Бабукарра
6
Сантос
13
Шаповал
13
Шаповал
6
Сантос
25
Косовский
50
50
25
Косовский
10
96
96
10
19
17
17
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
44
Холод
25
Горин
25
Горин
44
Холод
6
Пидгурский
16
Рябов
16
Рябов
6
Пидгурский
Остались в запасе
Левый берег
Рух
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Левый берег - Рух
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Руха», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»