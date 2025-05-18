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  • «Левый берег» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Левый берег» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 14:20
Левый берег
18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Рух
15' Д. Шастал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
6
Сидней Сантос
ЛЗ
2
Oleg Sokolov
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
10
Diego Henrique Souza da Silva
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Левый берег
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
96
Oleg Synytsia
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
3-2-3-2
1
6
Сантос
5
Самар
2
97
Якимов
25
Косовский
44
Банада
19
10
38
7
Шастал
3-3-2-1-1
28
92
Слюбик
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
75
Китела
19
Карабин
19
Пастух
11
Рунич
99
Бабукарра
6
Сантос
13
Шаповал
13
Шаповал
6
Сантос
25
Косовский
50
50
25
Косовский
10
96
96
10
19
17
17
19
93
Кобзарь
93
Кобзарь
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
44
Холод
25
Горин
25
Горин
44
Холод
6
Пидгурский
16
Рябов
16
Рябов
6
Пидгурский
Остались в запасе
Левый берег
Рух
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
29
Ким Приходько
ОП
37
Roman Heresh
ЦФ
9
Andriy Riznyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Левый берег - Рух
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Руха», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Рух»

«Левый берег» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Левый берег
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