Мостового внесли в базу «Миротворца»*

Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

Об этом сообщили данные на сайте ресурса.

На странице Мостового говорится, что ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку проведения специальной военной операции.

Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года.

В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и пять раз завоевал Суперкубок России. За сборную России полузащитник провел 20 матчей и забил 3 гола.

Сайт «Миротворец» создали в 2014 году, он публикует персональные данные людей, враждебных Украине.

* – сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.