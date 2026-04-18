Мостового внесли в базу «Миротворца»*

Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.
Об этом сообщили данные на сайте ресурса.
На странице Мостового говорится, что ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку проведения специальной военной операции.
- Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года.
- В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и пять раз завоевал Суперкубок России. За сборную России полузащитник провел 20 матчей и забил 3 гола.
- Сайт «Миротворец» создали в 2014 году, он публикует персональные данные людей, враждебных Украине.
* – сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.
Источник: ТАСС