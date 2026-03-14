  • Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»

Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»

14 марта, 10:26
7

Президент УАФ Андрей Шевченко проводит время в Европе.

Накануне украинский функционер посетил базу «Милана» в Миланелло, навестив свой бывший клуб.

Шевченко выступал за итальянский клуб с 1999 по 2006 год, а также в 2008-2009 годах. Будучи в «Милане», уроженец Киевской области брал «Золотой мяч».

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры. В ответ Шевченко запросил экстренную встречу с Инфантино, желая не допустить возвращения России к международным соревнованиям.
  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Украина. Премьер-лига Милан Шевченко Андрей
Комментарии (7)
c 7890
1773475978
Шева красава.
neveldomha
1773478374
А с чего эта бандеровская мразота не в окопе под Славянском?
R_a_i_n
1773485011
Интересно, Шева на ЧМ поедет? И вообще, что Шева говорит по поводу пиндостана и Израиля? Или молчит.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
