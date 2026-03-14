Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»

Президент УАФ Андрей Шевченко проводит время в Европе.
Накануне украинский функционер посетил базу «Милана» в Миланелло, навестив свой бывший клуб.
Шевченко выступал за итальянский клуб с 1999 по 2006 год, а также в 2008-2009 годах. Будучи в «Милане», уроженец Киевской области брал «Золотой мяч».
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры. В ответ Шевченко запросил экстренную встречу с Инфантино, желая не допустить возвращения России к международным соревнованиям.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
