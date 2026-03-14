Выступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»

Президент УАФ Андрей Шевченко проводит время в Европе.

Накануне украинский функционер посетил базу «Милана» в Миланелло, навестив свой бывший клуб.

Шевченко выступал за итальянский клуб с 1999 по 2006 год, а также в 2008-2009 годах. Будучи в «Милане», уроженец Киевской области брал «Золотой мяч».