Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека не хочет возвращения России на международную арену.

«Мы будем играть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Украина не может проводить европейские турниры у себя, а Россия сможет? Для меня это неприемлемо.

Президент ФИФА Джанни Инфантино делает то же самое, что и президент Дональд Трамп. Он смотрит на экономические интересы и забывает о людях», – сказал Фонсека.