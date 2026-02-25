Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию

Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию

Сегодня, 01:17
14

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека не хочет возвращения России на международную арену.

«Мы будем играть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Украина не может проводить европейские турниры у себя, а Россия сможет? Для меня это неприемлемо.

Президент ФИФА Джанни Инфантино делает то же самое, что и президент Дональд Трамп. Он смотрит на экономические интересы и забывает о людях», – сказал Фонсека.

  • Португалец тренировал на Украине «Шахтер».
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.

Источник: L'Equipe
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Лион Россия Шахтер Фонсека Паулу
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1771982859
А как хотел Фонсека? Футбол пропитан политикой и бизнесом, а от спорта там осталась сама игра, всё что вокруг игры, никак с ней не связано. И логично, что всем плевать на людей пока они готовы нести бабло в карманы футбольных менеджеров и чиновников. Начать надо было с того, что ФИФА и УЕФА единолично назначили себя единственными организациями, имеющими право проводить соревнования на официальном уровне, а потом уже рассуждать почему одни ровнее, а другие кривее.
Ответить
Айболид
1771998979
Хотеть не вредно , вредно не хотеть . Понял фонсека-.омосека ?
Ответить
VVM1964
1772006105
Бомбардир, зачем публиковать провокационные статьи, а потом удалять комментарии ?! Может не надо говорить "А", чтобы не услышать "Б"?...
Ответить
