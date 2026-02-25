Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека не хочет возвращения России на международную арену.
«Мы будем играть против России в Москве, когда украинцы не могут играть на своей территории? Украина не может проводить европейские турниры у себя, а Россия сможет? Для меня это неприемлемо.
Президент ФИФА Джанни Инфантино делает то же самое, что и президент Дональд Трамп. Он смотрит на экономические интересы и забывает о людях», – сказал Фонсека.
- Португалец тренировал на Украине «Шахтер».
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.
Источник: L'Equipe