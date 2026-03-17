  • Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»

Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»

17 марта, 20:06
15

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко высказался о произошедшем в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Неприятная тема. Я давно знаю Талалаева как порядочного и дисциплинированного человека. Может, Талалаев зазнался. Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький?

Так нельзя себя вести. К сожалению, у меня нет его номера. Я бы Андрею Викторовичу позвонил и все высказал, он бы прекратил это безобразие.

В этой ситуации виноват только он. Совсем недавно Талалаев получал дисквалификацию. КДК поступит верно, если до конца сезона его дисквалифицирует.

Пускай сидит на трибуне. Такая эмоциональность – это действительно большой его минус. Сейчас он неприятен», – заявил Пономарев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Пономарев Владимир
Комментарии (15)
Император Бомжей
1773767908
Пацаны, как у вас телега работает?)) Все уже перешли в Max? Просто уже з....о, ничего даже прочесть не могу. Кто чем пользуется?
R_a_i_n
1773768328
С конявым согласен.
avera
1773768853
Какой наполеончик? так - шпана дворовая
СПОРТ 21 века
1773770378
Пусть говорят что угодно и когда угодно, но протокол есть протокол. Он является главным аргументом и документом, на который будет ссылаться КДК. А там всё очень печально не для Талалаева и Балтики, а для ЦСКА и Челестини. Сухими из воды будет сложно выйти, потому что нарушен регламент чемпионата. А у Талалаева никакого нарушения регламента нет, а есть лишь мелкое хулиганство. Поэтому ЦСКА и подал апелляцию, а Балтика нет. Калининградцы изучили то, что написано в протоколе, и ничего серьёзного для себя не заметили. Конечно, если будут детально разбирать всю потасовку, то Талалаев тоже может попасть под раздачу из-за последующих жестов. Но пока, как бы странно это ни звучало, таких оснований для ужесточения нет...
...уефан
1773770999
...может, это хорошо, что у тебя нет его телефона, "поживёшь подольше, узнаешь побольше"...
Strige
1773775010
А ты пердун старый сиди и сосочку соси.. указывает он тут Тренеру, а ты кто, бывший которого уже никто не помнит..
