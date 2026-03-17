Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко высказался о произошедшем в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Неприятная тема. Я давно знаю Талалаева как порядочного и дисциплинированного человека. Может, Талалаев зазнался. Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький?

Так нельзя себя вести. К сожалению, у меня нет его номера. Я бы Андрею Викторовичу позвонил и все высказал, он бы прекратил это безобразие.

В этой ситуации виноват только он. Совсем недавно Талалаев получал дисквалификацию. КДК поступит верно, если до конца сезона его дисквалифицирует.

Пускай сидит на трибуне. Такая эмоциональность – это действительно большой его минус. Сейчас он неприятен», – заявил Пономарев.