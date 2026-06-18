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Пономарев вынес жесткий вердикт Роналду

Вчера, 16:49
9

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает Криштиану Роналду лишним на чемпионате мира.

  • Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • 41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
  • Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Ничего удивительного нет. Роналду зря взяли на чемпионат мира. Он немного потерял в авторитете. Это уже не игрок, а шоумен. Хватит уже играть, пора заканчивать.

Не может он вкалывать на полную катушку, как в молодости. На что тренер Португалии надеется, вызывая его?

Закономерно, что он плохо сыграл – от возраста никуда не денешься. Вовремя надо заканчивать с футболом, переходить в другую деятельность.

Месси отличается от него кардинально, ему ещe стоит играть. Он впахивает на поле: сам протаскивает мяч, отдаeт голевые, забивает. Роналду стоит на месте, надеясь, что ему выкатят мяч на пустые ворота.

Я за то, чтобы Месси продолжал блестящую карьеру, поскольку на его игру приятно смотреть», – сказал Пономарeв.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Интер Майами Аль-Наср ДР Конго Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Пономарев Владимир
Комментарии (9)
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k611
1781790838
Месси моложе
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Foxitkuban
1781791935
"Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает Криштиану Роналду лишним на чемпионате мира" Криштиану Роналду: "Пономарёв? Кто это?"
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Красногвардейчик
1781792064
Чё то дед всех на пенсию отправляет))
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Цугундeр
1781793605
Роналду посоветовал Пономарёву жёсткую диету и галоперидол ректально.
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САДЫЧОК
1781797777
Жесткий вердикт. Понамарев неизлечимо болен на голову! На самом деле Португалия плохо играла и играла не на Роналду. Чего стоит слева чел вместо игры вперед побежал назад к своим воротам! Играть нужно Только вперед! И в пас - а не держать у себя мяч и обводить. Тренер дерьм@! Кто то тут доказывал что он выиграл Лигу Наций Ответ не он выиграл- а команда и Роналду. Мартинес это тот же Семак бездарь !
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Бумбраш
1781798067
Коротко и по делу, вердикт :"Кристина -дешевое повидло"
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Айболид
1781801153
Возможно Роналду был бы более полезен своей сборной , не как игрок основного состава , а как "джокер" , способный спасти матч выдя на замену в "нужный" момент .
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DOOMSDAY
1781802173
Португальские болельщики ещё после ЧМ-2018 призывали Рона завершить карьеру в сборной
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