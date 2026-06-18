Пономарев вынес жесткий вердикт Роналду

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает Криштиану Роналду лишним на чемпионате мира.

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Ничего удивительного нет. Роналду зря взяли на чемпионат мира. Он немного потерял в авторитете. Это уже не игрок, а шоумен. Хватит уже играть, пора заканчивать.

Не может он вкалывать на полную катушку, как в молодости. На что тренер Португалии надеется, вызывая его?

Закономерно, что он плохо сыграл – от возраста никуда не денешься. Вовремя надо заканчивать с футболом, переходить в другую деятельность.

Месси отличается от него кардинально, ему ещe стоит играть. Он впахивает на поле: сам протаскивает мяч, отдаeт голевые, забивает. Роналду стоит на месте, надеясь, что ему выкатят мяч на пустые ворота.

Я за то, чтобы Месси продолжал блестящую карьеру, поскольку на его игру приятно смотреть», – сказал Пономарeв.