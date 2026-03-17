Сборной России предложили тренироваться в Крыму

Шахматист Сергей Карякин заявил, что в Крыму есть все условия для проведения тренировочных сборов национальной сборной России по футболу.

«В техническом плане это возможно в любой момент. Я был в Крыму вплоть до вчерашнего дня.

Я посетил в Алуште новейший спортивный центр, базу министерства спорта. Там ультрасовременный стадион, всевозможные спортивные площадки, новейшие бассейны.

Это полноценная спортивная база, которая готова принимать спортсменов почти из любых видов спорта.

Это возможно в любой момент – было бы желание. Крым очень динамично развивается», – сказал Карякин.