Сборной России предложили тренироваться в Крыму

Шахматист Сергей Карякин заявил, что в Крыму есть все условия для проведения тренировочных сборов национальной сборной России по футболу.
«В техническом плане это возможно в любой момент. Я был в Крыму вплоть до вчерашнего дня.
Я посетил в Алуште новейший спортивный центр, базу министерства спорта. Там ультрасовременный стадион, всевозможные спортивные площадки, новейшие бассейны.
Это полноценная спортивная база, которая готова принимать спортсменов почти из любых видов спорта.
Это возможно в любой момент – было бы желание. Крым очень динамично развивается», – сказал Карякин.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Источник: «РИА Новости»