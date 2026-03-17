Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА

Российский тренер Сергей Юран объяснил последние результаты ЦСКА в чемпионате.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«У иностранцев проблемы с подготовкой команд во время зимней паузы. Трехмесячная пауза в чемпионате – это очень специфическая вещь. Тренер должен понимать, как подвести игроков в одном состоянии к первым матчам после возобновления сезона.

Поэтому я думаю, что проблема ЦСКА заключается именно в подготовительной части, так как квалификация футболистов ниже не стала, а состав даже укрепился.

Но когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, к сожалению, все на лицо», – заявил Юран.