Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался об игре «Спартака» в гостевом матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«У «Спартака», уже было подмечено ранее, после 60-й минуты в каждом матче футболисты «садятся», сил не хватает.
Но 60 минут они играют! Атака у них хорошая, они молодцы», – сказал Орлов.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
