Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался об игре «Спартака» в гостевом матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«У «Спартака», уже было подмечено ранее, после 60-й минуты в каждом матче футболисты «садятся», сил не хватает.

Но 60 минут они играют! Атака у них хорошая, они молодцы», – сказал Орлов.