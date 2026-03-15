Орлов: «Удивительно, что «Зенит» идет 2-м»

15 марта, 15:41
22

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Не понимаю, что происходит в команде. Как вы готовились, как тренировались?! Отсутствие игровой дисциплины идет от тренерского штаба. Поэтому возникают вопросы к Семаку.

Почему до перерыва «Зенит» не хотел играть в футбол?! Москвичи летели вперед, прессинговали, комбинировали, переигрывали питерцев! Защитники питерцев просто терялись под таким давлением, не знали, кому отдать пас. Все закрыты!

Сине-бело-голубые почти не двигались без мяча. Никто себя не предлагал... Вспомните, как еще несколько лет назад тот же Вендел, Малком, Клаудиньо все время бежали навстречу мячу, что-то придумывали, креативили!

А сейчас до перерыва никакого розыгрыша. Да это просто кошмар! С первым пенальти повезло. Солари сыграл глупо. Совершенно необязательный фол. Никакой опасности не было. Фортуна улыбнулась. Повели в счете.

Но я задаюсь вопросом. Ребят, даже если вы станете чемпионами, как вы будете смотреться в еврокубках?! Если даже почти 60 тысяч зрителей не гонят вас вперед, не заставляют показывать качественный футбол, не вдохновляют двигаться... Печально.

Это еще удивительно, что «Зенит» идет в чемпионате вторым. Впереди поединок с «Динамо». Серьезный экзамен. Но я никак не возьму в толк: ребята, чем же вы занимались на сборах? На дворе 14 марта, а «Спартак» вас возит на вашем же поле весь тайм! В голове не укладывается, ей-богу.

Разговоры о том, что судейство было в пользу «Зенита»? Но Карасев-то сначала не собирался назначать второй пенальти в ворота «Спартака»? Почему-то не увидел сразу, что Ву наступил Педро на ногу. Очевиднейший же фол! Но рефери показал на «точку» только после того, как его позвали к монитору.

«Спартак» в первом тайме произвел хорошее впечатление. Гости двигались, комбинировали. Подвела реализация. А так – подходов хватало. Прессинг работал! Все подборы оставались за красно-белыми. Понравилось решение Карседо выпустить на позиции центрфорварда Мартинса. Просто «Зениту» повезло с первым пенальти. Совершенно необязательный фол Солари.

Но я вновь хочу задать вопрос тренерскому штабу «Зенита»: где организация игры? Где движение без мяча?», – сказал Орлов.

  • Два гола петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 45 очками после 21 тура. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1773581538
Наконец то кто то из питерских увидел и главное сказал в СМИ, что безобразная игра команды уже не в какие рамки не лезет и я уверен на 200%, что виноват только тренер и никто другой. Идёт вторым, но это не надолго скоро выездные матчи с московскими командами и уверен будут потери очков и благо, если третье место будет за Зенитом
Ответить
Юбиляр
1773581882
А что тут удивительно - тянут, как могут этот позор! Гыгыгы.
Ответить
bset
1773582363
Главные "герои" в Зените сейчас - это Глушенков и Соболев. Выводы делайте сами, какая команда с такими личностями.
Ответить
Номэд
1773582713
Если бы не судьи, так и болтался бы в конце десятки. Но на носу отложенный юбилей, и админресурс этой весной заработал на полную мощность. Позор вшивым!
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773583215
Наконец-то, дядя Гена прозрел, всё по делу
Ответить
ziborock
1773585024
Гена, зачем Зениту рвать опу когда все уже куплено!)))
Ответить
erybov1965
1773586100
По ходу Быстров и Орлов смотрели разные матчи.Уже даже Орлов признает,что не Зенит выигрывает,даже он удивлен,почему Зенит до сих пор идет вторым.А где же фанаты Зенита,которые обещали кучу голов в ворота Спартака или они надеялись на 4-5 пенальти.Но в Спартаке не оказалось столько игроков,подверженных "лунному затмению".
Ответить
Константин-Шапкин-google
1773589327
В Еврокубках они никак не будут смотреться. Про второе место в точку.
Ответить
k611
1773590456
На удивление объективная оценка от Орлова.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773590910
Гена стал топить Семака,видно сверху указка пошла
Ответить
