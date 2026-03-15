  • Мостовой – о фоле игрока «Сочи», арендованного у «Зенита»: «В Советском Союзе так игры сдавали»

Мостовой – о фоле игрока «Сочи», арендованного у «Зенита»: «В Советском Союзе так игры сдавали»

15 марта, 15:32
5

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой назвал необъяснимым нарушение полузащитника «Сочи» Дмитрия Васильева в концовке матча с «Краснодаром» (1:2).

За это нарушение на Александре Черникове арбитр Андрей Прокопов назначил пенальти, с которого «быки» забили победный гол.

«В матче с «Краснодаром» просто ужасно то, что сделал футболист «Сочи». Это необъяснимо. В Советском Союзе так игры сдавали. Когда некоторым футболистам что-то предлагали, они отвечали: «Ну ладно, я сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь».

Просто непонятно, зачем парню из «Сочи» было кого-то трогать, игра шла в 15 метрах от него. Может быть, конечно, это и уровень футболиста такой. Конечно, «Краснодару» повезло. Ведь если бы не было VAR, этого нарушения никто бы и не заметил, судья смотрел в другую сторону, и его потом позвали», – сказал Мостовой.

  • Васильев выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита»
  • У «Краснодара» дубль в этой игре оформил Эдуард Сперцян, забивший на 5-й минуте и 90+5-й с пенальти. У «Сочи» гол забил Михаил Игнатов на 88-й.

Еще по теме:
Печальный для «Спартака» прогноз Мостового на матч с «Динамо» 9
Мостовой спрогнозировал, когда Челестини могут уволить из ЦСКА 8
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 6
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Васильев Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (5)
FCSpartakM
1773582461
Логика Сашу преследовала, конечно, но догнать его порыв не всегда удавалось
Ответить
Garrincha58
1773584360
Васильев Зениту медвежью услугу преподнёс. Да и честно я грешным делом тоже так подумал, как сказал Александр Великий
Ответить
andrei-sarap-yandex
1773586098
АГАЛАРОВ И КАРВАЕВ помогли стать чемпионами КРАСНОДАР...а сейчас ВАСИЛЬЕВ сделал пакость ЗЕНИТу.....
Ответить
edw7777
1773594800
Честно говоря, я тоже так подумал. Думаю, что карьера парня на этом завершилась.
Ответить
нейтральныйкакникто
1773597758
Тогда в прокуратуру, в суд или куда там , где решают такие вопросы!!!
Ответить
Главные новости
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
21:31
1
Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
21:17
4
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
1
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
12
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
16
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
5
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
18:08
8
Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»
17:01
20
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
5
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
2
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
4
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
11
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
7
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
