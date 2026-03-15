Мостовой – о фоле игрока «Сочи», арендованного у «Зенита»: «В Советском Союзе так игры сдавали»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой назвал необъяснимым нарушение полузащитника «Сочи» Дмитрия Васильева в концовке матча с «Краснодаром» (1:2).

За это нарушение на Александре Черникове арбитр Андрей Прокопов назначил пенальти, с которого «быки» забили победный гол.

«В матче с «Краснодаром» просто ужасно то, что сделал футболист «Сочи». Это необъяснимо. В Советском Союзе так игры сдавали. Когда некоторым футболистам что-то предлагали, они отвечали: «Ну ладно, я сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь».

Просто непонятно, зачем парню из «Сочи» было кого-то трогать, игра шла в 15 метрах от него. Может быть, конечно, это и уровень футболиста такой. Конечно, «Краснодару» повезло. Ведь если бы не было VAR, этого нарушения никто бы и не заметил, судья смотрел в другую сторону, и его потом позвали», – сказал Мостовой.