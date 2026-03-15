Мостовой заявил о звездной болезни у Талалаева

15 марта, 11:53
5

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21‑го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) звездной болезнью.

«Концовка, конечно, ужасная. Виновник всему этому – тренер «Балтики» Талалаев. Он спровоцировал, можно сказать, массовую драку, встреча могла закончиться массовой потасовкой. Поэтому, конечно, здесь нужно наказывать. И не первый раз Талалаев делает это.

Я связываю это немного со звездностью. Есть такое понятие как звездная болезнь, оно раньше было. У него как раз это происходит. Человека из многих команд неделю‑две‑три‑месяц выгоняли, а сейчас «Балтика» вроде на слуху, команда играет хорошо, наверху, все кричат, что всe здорово. Ну и поймал звездочку такую.

Это многие замечают, многие знают. Такое бывает у людей. Конечно, он спровоцировал всe это. Я давно не видел, чтобы такая толпа людей была готова подраться. Обалдеть», – сказал Мостовой.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Комментарии (5)
Strige
1773565322
Почему все считают, что банальная задержка мяча это провокация? В Англии билбой не кинул мяч игроку, тот его тоже толкнул, теперь разбирательство с игроком на уровне УЕФА. Тут тоже, выбил мяч, покажи карточку, удали, добавь время и все вопрос исчерпан.. Нет ИГРОК ТОЛКАЕТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ЧУЖОЙ КОМАНДЫ! Да за это это команда должна его в газон втоптать , вот это провокация.. И Челестини, какого он с воплями полез в чужую техническую зону, к нему никто не лез, на его никто не орал, а залез - узнал о себе много нового и по делу...
Ollegator
1773566260
Звезда как раз у Сани) А Талалаев(не применительно к матчу, тк не видел) всегда был взбалмошный, судя по передачам, куда его приглашали и разным вью.
Spartak_forv@
1773567503
Редкий случай,когда с Мостовым можно согласиться
subbotaspartak
1773570429
У нас лет 10 по городу бродит человек, бормочет, кричит на прохожих, требует деньги, матерится.... У него звёздная болезнь? Надо в нашу психушку передать...
Fin035
1773589339
Мостовой игрок хороший был,а вот критик конечно никакой!Что вы все на Талалаева накинулись? Балтику поднял, обыграл ЦСКА, какая на .... звездная болезнь!? Обычные победные эмоции тренера. Пускай порадуется!
