Мостовой заявил о звездной болезни у Талалаева

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21‑го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) звездной болезнью.

«Концовка, конечно, ужасная. Виновник всему этому – тренер «Балтики» Талалаев. Он спровоцировал, можно сказать, массовую драку, встреча могла закончиться массовой потасовкой. Поэтому, конечно, здесь нужно наказывать. И не первый раз Талалаев делает это.

Я связываю это немного со звездностью. Есть такое понятие как звездная болезнь, оно раньше было. У него как раз это происходит. Человека из многих команд неделю‑две‑три‑месяц выгоняли, а сейчас «Балтика» вроде на слуху, команда играет хорошо, наверху, все кричат, что всe здорово. Ну и поймал звездочку такую.

Это многие замечают, многие знают. Такое бывает у людей. Конечно, он спровоцировал всe это. Я давно не видел, чтобы такая толпа людей была готова подраться. Обалдеть», – сказал Мостовой.