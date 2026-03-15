Мостовой заявил о звездной болезни у Талалаева

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21‑го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) звездной болезнью.
«Концовка, конечно, ужасная. Виновник всему этому – тренер «Балтики» Талалаев. Он спровоцировал, можно сказать, массовую драку, встреча могла закончиться массовой потасовкой. Поэтому, конечно, здесь нужно наказывать. И не первый раз Талалаев делает это.
Я связываю это немного со звездностью. Есть такое понятие как звездная болезнь, оно раньше было. У него как раз это происходит. Человека из многих команд неделю‑две‑три‑месяц выгоняли, а сейчас «Балтика» вроде на слуху, команда играет хорошо, наверху, все кричат, что всe здорово. Ну и поймал звездочку такую.
Это многие замечают, многие знают. Такое бывает у людей. Конечно, он спровоцировал всe это. Я давно не видел, чтобы такая толпа людей была готова подраться. Обалдеть», – сказал Мостовой.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.