Гусев ответил, может ли 20-летний Расулов стать в «Динамо» вратарем номер один

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0) высказался об игре вратаря Курбана Расулова.

­– Что скажете об игре Курбана Расулова, который сделал несколько ярких спасений. Заявка ли это на то, чтобы стать вратарeм номер один?

– Я уже говорил, что у нас три равноценных вратаря. Курбан действует уверенно. То, что он должен был сделать – помочь команде в определeнных моментах, он и сделал. Молодец.

– С чем связана обратная замена Ярослава Гладышева?

– Она не связана с его плохой игрой. Он пропустил почти все сборы, и мне показалось, что мы начали чуть проседать в его зоне, и там нужен был свежий игрок. Плюс, мы понимали, что в концовке будет навал со стороны «Ростова», и нужны были футболисты, которые хорошо играют на втором этаже. Поэтому сделали такую замену.

– В какой форме находится Данил Глебов?

– Он много пропустил и сейчас набирает форму. Думаю, в ближайшее время вы его увидите на поле. Мне самому тяжело, когда такие футболисты не играют. На сегодняшний день у нас есть 18-20 футболистов, которые должны быть всегда готовы помочь команде.