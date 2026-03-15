Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров сказал, становится ли «Спартак» середняком

15 марта, 15:10
2

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о нынешнем положении красно-белых.

– Кто вам в чемпионской гонке больше нравится?

– Нравился «Краснодар», пока не началось вот это постоянное скандальное нытье.

– Согласны с высказываниями о том, что «Спартак» становится клубом-середняком?

– Скорее, да. Но у «Спартака» одна из самых больших армий болельщиков.

– Слышали высказывания Дзюбы о том, что он бы помог «Спартаку» – на поле, в раздевалке? Что думаете?

– Это путь в никуда. Хотя вот Заболотный сидит же на заменах. Он чем-то помогает?

– Путь в никуда – в том смысле, что надо брать сильнее?

– Понятное дело.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 21 тура. Команда отстается на 6 очков идущего 3-м от «Локомотива», который провел на игру меньше.
  • «Краснодар» лидирует с 46 очками. Команда опережает на 1 очко «Зенит».

Еще по теме:
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773576829
Свинарня уже пару десятилетий ходит в середняках, причём в глухих середняках. Превратились в антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1773586446
Быстров Вова, под мудрым руководством СЕМАКА середняком ЗЕНИТ становится! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 