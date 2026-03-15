Быстров сказал, становится ли «Спартак» середняком

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о нынешнем положении красно-белых.

– Кто вам в чемпионской гонке больше нравится?

– Нравился «Краснодар», пока не началось вот это постоянное скандальное нытье.

– Согласны с высказываниями о том, что «Спартак» становится клубом-середняком?

– Скорее, да. Но у «Спартака» одна из самых больших армий болельщиков.

– Слышали высказывания Дзюбы о том, что он бы помог «Спартаку» – на поле, в раздевалке? Что думаете?

– Это путь в никуда. Хотя вот Заболотный сидит же на заменах. Он чем-то помогает?

– Путь в никуда – в том смысле, что надо брать сильнее?

– Понятное дело.