Быстров сказал, становится ли «Спартак» середняком

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о нынешнем положении красно-белых.
– Кто вам в чемпионской гонке больше нравится?
– Нравился «Краснодар», пока не началось вот это постоянное скандальное нытье.
– Согласны с высказываниями о том, что «Спартак» становится клубом-середняком?
– Скорее, да. Но у «Спартака» одна из самых больших армий болельщиков.
– Слышали высказывания Дзюбы о том, что он бы помог «Спартаку» – на поле, в раздевалке? Что думаете?
– Это путь в никуда. Хотя вот Заболотный сидит же на заменах. Он чем-то помогает?
– Путь в никуда – в том смысле, что надо брать сильнее?
– Понятное дело.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 21 тура. Команда отстается на 6 очков идущего 3-м от «Локомотива», который провел на игру меньше.
- «Краснодар» лидирует с 46 очками. Команда опережает на 1 очко «Зенит».
