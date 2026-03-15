Черчесов: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

– Вели в счете, но остались вдесятером. Поэтому соперник стал больше давить. Поблагодарил ребят за то, что свою работу сделали. Но стандарт не позволил нам выиграть.

– Как решать проблему отсутствия Исмаэла Силвы в следующем матче?

– Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, то выйдет другой.

– Как оцените игру Георгия Мелкадзе?

– Главное, чтобы он играл, забивал и приносил команде пользу. Когда есть конкуренция, то это хорошо.

– Ничья по такому матчу – это какой результат?

– Результат есть. Это футбол. Этот матч можно занести в актив, кроме результата.