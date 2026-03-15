Основной защитник клуба РПЛ получил разрыв крестообразной связки

Защитник «Динамо Мх» Идар Шумахов травмировался в домашней игре 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
«В матче с «Оренбургом» защитник «Динамо» Шумахов получил тяжелую травму.
У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6-8 месяцев. Скорейшего восстановления, Идар! 💙🙌», – говорится в сообщении клуба.
- 26-летний Шумахов в этом сезоне провел за махачкалинцев 25 матчей, сделал 1 ассист.
- В феврале он подписал с клубом новый контракт, рассчитанный сроком до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала