Основной защитник клуба РПЛ получил разрыв крестообразной связки

Защитник «Динамо Мх» Идар Шумахов травмировался в домашней игре 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«В матче с «Оренбургом» защитник «Динамо» Шумахов получил тяжелую травму.

У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6-8 месяцев. Скорейшего восстановления, Идар! 💙🙌», – говорится в сообщении клуба.