  • Стала известна реакция Шевалье на проигрыш конкуренции Сафонову

Стала известна реакция Шевалье на проигрыш конкуренции Сафонову

Вчера, 12:19
3

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье находится в хорошем расположении духа и не склонен выражать недовольство из-за своей нынешней роли в команде.

Голкипер остается в запасе парижан 11 матчей подряд, а место в основе получает россиянин Матвей Сафонов.

Хотя Шевалье недоволен этой ситуацией, он признался близким друзьям, что ему удалось взглянуть на нее под другим углом.

Несколько клубов уже проявили в нем заинтересованность, если Шевалье решит покинуть «ПСЖ» летом. В частности, вратарь интересен «Тоттенхэму».

  • В этом сезоне 24-летний Шевалье провел за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.
  • Летом парижане приобрели голкипера у «Лилля» за 40 миллионов евро без учета бонусов.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Тоттенхэм Сафонов Матвей Шевалье Люка
Комментарии (3)
Красногвардейчик
1773913011
Шевалье не стоит дёргаться, Мюнхгаузен очень нестабильный...провал будет, к бабке не ходи
Ответить
ilich55
1773919168
На то он и хо.хол, чтобы взглянуть на нее под другим углом.
Ответить
vick-north-west
1773942069
В шипе поможет Тоттенхэму быстро вернуться в АПЛ!
Ответить
