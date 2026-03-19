Стала известна реакция Шевалье на проигрыш конкуренции Сафонову

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье находится в хорошем расположении духа и не склонен выражать недовольство из-за своей нынешней роли в команде.
Голкипер остается в запасе парижан 11 матчей подряд, а место в основе получает россиянин Матвей Сафонов.
Хотя Шевалье недоволен этой ситуацией, он признался близким друзьям, что ему удалось взглянуть на нее под другим углом.
Несколько клубов уже проявили в нем заинтересованность, если Шевалье решит покинуть «ПСЖ» летом. В частности, вратарь интересен «Тоттенхэму».
- В этом сезоне 24-летний Шевалье провел за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 10 встречах.
- Летом парижане приобрели голкипера у «Лилля» за 40 миллионов евро без учета бонусов.
Источник: L'Equipe