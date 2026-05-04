Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Испанский клуб собирается назначить Челестини

4 мая, 17:50
5

Уволенный из ЦСКА Фабио Челестини может продолжить тренерскую карьеру в Примере.

Его считают главным претендентом на пост тренера в «Хетафе».

Испанский клуб ищет замену для Пепе Бордаласа, отказавшегося продлевать контракт, истекающий 30 июня.

«Хетафе» собирается назначить Челестини, а в качестве запасного варианта рассматривает Велько Пауновича из сборной Сербии.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • С армейцами он выиграл Суперкубок России.
  • Будучи футболистом, швейцарец выступал за «Хетафе» с 2005 по 2010 год.

Еще по теме:
Талалаев – о конфликтах: «Где Челестини?» 7
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА 1
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини 4
Источник: Marca
Испания. Примера Сербия Хетафе Бордалас Пепе Паунович Велько Челестини Фабио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777906688
"Спартак", помнится, уже воспитал пятикратного победителя второго турнира Ойропы,как бы не "получилось как всегда" и тут.
Ответить
Alexander.saf
1777908360
Нарасхват. Вот это специалист!!!
Ответить
Cleaner
1777909386
Пипец Хетафе. Челестини ее прямиком в Сегунду выведет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
mihail200606
1777913641
Прикол будет если у него там будет неплохо получаться...
Ответить
Главные новости
Гурцкая – об игроке «Краснодара»: «Мудак, который 29 туров похоронил»
11:33
Экс-судья Федотов оценил работу арбитра в матче «Динамо» – «Краснодар»
11:21
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
10:56
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
10:34
2
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
10:17
2
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
6
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
09:18
4
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
1
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Все новости
Все новости
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
09:18
4
ВидеоЯмаль провоцировал «Реал» во время чемпионского парада «Барселоны»
01:21
2
Мбаппе отказался играть за «Реал» в двух матчах
Вчера, 21:45
3
ФотоЯмаль поиздевался над игроком «Реала»
Вчера, 20:42
1
«Барса» договорились о новом контракте с Фликом
Вчера, 16:21
1
Раскрыта сумма неустойки, которую «Реал» выплатит «Бенфике» за Моуринью
Вчера, 15:50
6
Флик назвал цели «Барселоны» после победы в чемпионате Испании
Вчера, 13:36
3
«Реал» уже договорился с Моуринью
Вчера, 13:18
2
Рэшфорд объяснил, почему хочет остаться в «Барселоне», вместо возврата в «МЮ»
Вчера, 12:45
1
Мбаппе ушел с тренировки «Реала» через 5 минут после решения по составу на Эль Класико
Вчера, 12:23
4
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале»
Вчера, 11:57
Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне
Вчера, 09:49
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
Вчера, 08:19
1
Арбелоа двумя словами отреагировал на чемпионство «Барсы», оформленное в Эль Класико
Вчера, 00:30
Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца
Вчера, 00:21
⚡️ «Барселона» оформила 29-е чемпионство благодаря победе над «Реалом»
10 мая
10
Примера. «Барселона» победила «Реал» в домашнем Эль Класико (2:0) в день смерти отца Флика
10 мая
1
ФотоВинисиус троллил болельщиков «Барсы» во время Эль Класико
10 мая
6
ФотоИгроки «Барселоны» едва не избили Винисиуса
10 мая
6
Семин дал прогноз на матч «Барселона» – «Реал»
10 мая
Отец Флика умер в день Эль Класико
10 мая
3
Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»
10 мая
Стало известно, сыграет ли Мбаппе в Эль Класико
10 мая
1
Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»
10 мая
Экс-президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не купил Мбаппе
9 мая
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
9 мая
6
«Реал» договорился с новым тренером
9 мая
8
ВидеоКуртуа едва не влетел ногой в лицо Мбаппе
9 мая
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 