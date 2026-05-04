Испанский клуб собирается назначить Челестини

Уволенный из ЦСКА Фабио Челестини может продолжить тренерскую карьеру в Примере.
Его считают главным претендентом на пост тренера в «Хетафе».
Испанский клуб ищет замену для Пепе Бордаласа, отказавшегося продлевать контракт, истекающий 30 июня.
«Хетафе» собирается назначить Челестини, а в качестве запасного варианта рассматривает Велько Пауновича из сборной Сербии.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- С армейцами он выиграл Суперкубок России.
- Будучи футболистом, швейцарец выступал за «Хетафе» с 2005 по 2010 год.
Источник: Marca