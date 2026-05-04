Испанский клуб собирается назначить Челестини

Уволенный из ЦСКА Фабио Челестини может продолжить тренерскую карьеру в Примере.

Его считают главным претендентом на пост тренера в «Хетафе».

Испанский клуб ищет замену для Пепе Бордаласа, отказавшегося продлевать контракт, истекающий 30 июня.

«Хетафе» собирается назначить Челестини, а в качестве запасного варианта рассматривает Велько Пауновича из сборной Сербии.