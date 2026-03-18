Пономарев – о тренере ЦСКА: «Пару игр еще можно потерпеть этого Челентано»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о работе главного тренера команды Фабио Челестини.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков после матча. Да за что тут хвалить? Футболисты из-за этого не видят недостатков в себе.

После сборов были совсем другие ожидания. Я переживал лишь за то, что большая конкуренция может пойти во вред.

Челестини может запутаться в игроках. Не будет понимания кого ставить и в какой футбол играть. Лавка не должна быть такой длинной, какая у него сейчас. Игры после рестарта вообще никакой нет.

Прогресса нет. Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры. Есть же у нас Игнашевич, который без дела болтается. Он сделал классную «Балтику» до этого», – заявил Пономарев.