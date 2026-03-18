  • У «Зенита» есть в запасе еще два года, когда можно отпраздновать столетие

У «Зенита» есть в запасе еще два года, когда можно отпраздновать столетие

Вчера, 08:32
Известный петербургский спортивный журналист Борис Ходоровский напомнил на бусти-аккаунте Сергея Егорова, что «Зенит» может не расстраиваться, если выиграть чемпионат России в этом сезоне не удастся.

По словам Ходоровского, отпраздновать столетие можно и не в этом году. Журналист считает, что можно отпраздновать и в 2036 году, когда исполнится 100 лет с тех пор как клуб впервые сыграл под названием «Зенит».

В то же время петербургский историк Юрий Лукосяк полагает, что столетие «Зенита» нужно праздновать в 2031 году.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
  • Сейчас «Зенит» отстает от первого места РПЛ на одно очко.

«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева
Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина
Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Номэд
1773814098
Позор одним словом. Оно же зпрф!
Ответить
Айболид
1773814184
очередной вброс , который уже не сильно заводит визжащих клоноводов . вон ,даже деревяха с помойниковым визжат как-то вяленько .
Ответить
шахта Заполярная
1773814746
Немытый журнашлюг написал ясно и понятно, что будут праздновать и отмечать до 2036 года. Так что еще десять лет юбилейных впереди. Проксы, слабоумные и разные палковжопе могут успокоиться и расслабить булки
Ответить
Красногвардейчик
1773814944
Да придумают что нибудь)) я бы на их месте объявил...Как только станем чемпионами, сразу будем юбилей праздновать))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773819571
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА ❝ — Годы... Вы слышали о так называемой «М-теории», господа-детективы? — Ну, я в этом не понимаю... — Короче, в нашей вселенной время движется как бы линейно, вперёд. Но за пределами нашей вселенной, если говорить о четырехмёрном пространстве, времени не существует. И если бы мы туда попали, мы бы увидели, что пространство — время плоское, словно одномерная скульптура. Материя находится одновременно во всех точках в суперпозиции, а наше сознание просто носится по накатанной, как болиды по трассе. Всё, что за пределами нашей вселенной — это вечность, взирающая на нас вечность. Для нас — это сфера, но для них — это круг. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773821812
в общем, празднование переносится на 2050 год... сериал ставим на паузу)))
Ответить
c 7890
1773827546
ЗПРФ. Гы гы
Ответить
evgen64
1773833162
Как выиграют, так и отметят. Делов то.
Ответить
Garrincha58
1773838507
100 лет должно быть в 2031 году это факт, а кто то кому так захотелось придумали красивую дату
Ответить
ziborock
1773838763
Даешь каждый год столетие вечно молодой Зинки!
Ответить
Главные новости
Все пары 1/4 финала ЛЧ, скандальный пенальти «Зенита», Смолову утвердили обвинение и другие новости
02:00
2
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после 1/8 финала
01:40
3
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
01:25
10
ФотоОпределились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
01:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала
00:57
Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах
00:53
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
Левандовски установил три рекорда ЛЧ
Вчера, 23:19
Все новости
Все новости
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
1
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
2
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
5
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Бубнов проанализировал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА: «Его убить могли»
Вчера, 19:45
Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина
Вчера, 19:19
24
Адвокат Смолова объяснила, почему футболист избежит тюремного заключения
Вчера, 19:00
14
Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:43
24
42-летний Жирков ответил, сколько минут смог бы сейчас отыграть в РПЛ
Вчера, 18:16
Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 17:30
29
Прокуратура утвердила обвинение Смолову – он предстанет перед судом
Вчера, 17:23
29
Пономарев – о тренере ЦСКА: «Пару игр еще можно потерпеть этого Челентано»
Вчера, 17:05
4
Радимов – о переходе в «Зенит»: «Зомбирование какое-то произошло»
Вчера, 16:43
4
Европейская сборная готова сыграть с Россией: «Для нас это не проблема»
Вчера, 16:26
3
Глушаков высказался о возможном попадании в Госдуму
Вчера, 15:57
4
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
Вчера, 14:57
1
ЦСКА посоветовали разорвать контракт с Бариновым: «Просто тормоз!»
Вчера, 14:50
10
Агент раскрыл реальную причину ухода Жерсона из «Зенита»
Вчера, 14:42
4
42-летний экс-игрок сборной России задумался о возобновлении карьеры
Вчера, 13:53
Угрожающее заявление Мостового о своей карьере
Вчера, 13:41
3
В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году
Вчера, 13:09
14
«Матч ТВ» покажет 3 игры 22-го тура РПЛ
Вчера, 12:56
12
Фото«Зенит» поместил фото Миллера в центр афиши документального фильма о клубе
Вчера, 12:39
35
Назван зарубежный чемпионат, где Батраков может стать звездой
Вчера, 11:38
2
Кордоба стал уникальным для «Краснодара» игроком
Вчера, 11:13
12
Мелкадзе вспомнил, как «Ахмат» вывел Черчесова: «Стены в раздевалке тряслись порядочно»
Вчера, 10:47
3
Спрогнозирован следующий тренер ЦСКА
Вчера, 10:25
28
