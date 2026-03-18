У «Зенита» есть в запасе еще два года, когда можно отпраздновать столетие

Известный петербургский спортивный журналист Борис Ходоровский напомнил на бусти-аккаунте Сергея Егорова, что «Зенит» может не расстраиваться, если выиграть чемпионат России в этом сезоне не удастся.
По словам Ходоровского, отпраздновать столетие можно и не в этом году. Журналист считает, что можно отпраздновать и в 2036 году, когда исполнится 100 лет с тех пор как клуб впервые сыграл под названием «Зенит».
В то же время петербургский историк Юрий Лукосяк полагает, что столетие «Зенита» нужно праздновать в 2031 году.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
- Сейчас «Зенит» отстает от первого места РПЛ на одно очко.
Источник: «Бомбардир»