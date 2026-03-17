Пономарев сравнил СССР и современную Россию

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поностальгировал по советским временам.

«У меня положительное отношение к СССР. Конечно, мы не были миллионерами, как сейчас это бывает. Я получал такую же зарплату, как инженер на заводе, плюс у меня была доплата за воинское звание.

Получал 300 рублей, а это были колоссальные деньги. Машина стоила 5000 рублей, понятно, за такие деньги ее не купишь. Но жили нормально.

Могли позволить себе и в ресторане погулять, потому что там все дешево было. А сейчас те же футболисты – миллионеры, которые себя берегут. А мы себя не берегли.

Сейчас мы уже капиталисты. А тогда был социалистический труд – все во благо человека и общества. Сейчас не хватает очень много советского: культуры, идеологии, отношения к родине.

Всем уже наплевать на все. Люди считают деньги. Все хотят быть миллионерами. Так нельзя», – сказал Пономарев.