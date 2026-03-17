Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пономарев сравнил СССР и современную Россию

Сегодня, 15:30
8

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поностальгировал по советским временам.

«У меня положительное отношение к СССР. Конечно, мы не были миллионерами, как сейчас это бывает. Я получал такую же зарплату, как инженер на заводе, плюс у меня была доплата за воинское звание.

Получал 300 рублей, а это были колоссальные деньги. Машина стоила 5000 рублей, понятно, за такие деньги ее не купишь. Но жили нормально.

Могли позволить себе и в ресторане погулять, потому что там все дешево было. А сейчас те же футболисты – миллионеры, которые себя берегут. А мы себя не берегли.

Сейчас мы уже капиталисты. А тогда был социалистический труд – все во благо человека и общества. Сейчас не хватает очень много советского: культуры, идеологии, отношения к родине.

Всем уже наплевать на все. Люди считают деньги. Все хотят быть миллионерами. Так нельзя», – сказал Пономарев.

  • Пономарев выступал за ЦСКА в 1962–1969 годах, ранее играл за калининскую «Волгу» и дубль «Динамо».
  • В сборной СССР играл в 1964–1969 годах, занял 4-е место на ЧМ-1966 в ее составе.
  • В начале 1990-х годов Пономарев тренировал челябинский «Зенит».

Еще по теме:
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1773753393
А я 12 лет ежемесячно получал 500р с + работая в шахте, хорошая была страна...
Ответить
raritet
1773755430
Главное мотивация . В годы застоя доминантой все таки была игра , сейчас - деньги.
Ответить
shahor
1773755555
Трепло.Жигули 11-ой модели стоили 6300рэ.Это по низу рынка,были ещё Ваз 2103,шестёрка и т.д,стоящие дороже.Но купить,того,было невозможно.Люди ждали от пяти лет.В Москве из Южного порта когда новое авто выкатывали,то тут же цена удваивалась.Волга стоила 30 тысяч рэ.В магазинах ничего не было кроме консервированных овощей,а когда что что "выбрасывали" очереди были такие,что нынешнему поколению просто не снилось.Продукты закупались на рынке по бешенным ценам.В Москву были организованы колбасные электрички из провинции,т.к.там вообще был полный мрак.Да,пенсия у моей бабушки была 56 рублей.Кто о совке положительно пишет либо человек недалёкий,либо пенсионер для которого -надцать лет назад погода была комфортнее,девушки симпатичнее,а сахар слаще.Очередной дизлайк Пономарёву.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 