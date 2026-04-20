Фанаты ЦСКА недовольны назначением судьи на матч с «Ростовом»

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский недоволен, что на игру 26-го тура РПЛ против «Ростова» назначен Сергей Цыганок.

Журналиста поддержали другие фанаты красно-синих.

«Это как понимать? Прибивший ЦСКА в предыдущей домашней игре Цыганок завтра назначен на матч армейцев в роли АВАР. Фролов, с чьей подачи Цыганок назначил этот нечестный пенальти, всего через десять дней работает главным судьей матча «Оренбург» – «Пари НН», важнейшего в борьбе за выживание.

Не надо мне говорить, что с нынешними проблемами ЦСКА смешно поднимать судейскую тему. Еще как надо. Попробовали бы судьи Икс и Игрек похожим образом прибить кое-кого – вылетели бы из обоймы надолго. «Краснодару» легко можно играть руками в своей штрафной, что в матче с ЦСКА, что вчера с «Балтикой». ВАР внезапно слепнет и не включается. Тему развить легко, но копаться в этом не собираюсь, нет никакого желания.

Такие назначения, такие ошибки против клуба, отсутствие какого-либо наказания за них со стороны судейских начальников говорят об их отношении. Для полноты картины осталось только Карасева назначить на кубковое дерби 6 мая, в любой роли. Хочется верить, что хотя бы этого не произойдет.

Со всем этим надо что-то делать. «Спартак» поднял волну перед кубковым матчем с «Зенитом», заговорил об уважении, и ведь сработало – получил в Санкт-Петербурге более чем лояльное судейство и добился результата.

У ЦСКА сейчас много проблем, игровых и не только. Команда в кризисе, выбираться из которого сложно, но – необходимо. Важно понимать, что поднимаю эту тему вовсе не с целью отвлечь внимание от блеклой игры – напротив, считаю, что эти проблемы идут бок о бок. Сильных и умеющих за себя постоять уважают все, и судьи в том числе. Понятно, что завтра будет очень сложно, что футболисты в первую очередь сами должны переломить ситуацию. Они обязаны выложиться по полной для болельщиков – ни на минуту нельзя забывать, что команда играет в первую очередь для них. Пусть на поле все будет по-честному, и победит сильнейший», – написал Квятковский.