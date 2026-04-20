62-я сборная мира сыграет с Россией 5 июня

Сборная России сыграет с Буркина-Фасо. Встреча состоится 5 июня в Москве.

Между федерациями достигнута договоренность о проведении товарищеского матча, все необходимые документы уже подписаны.

С высокой долей вероятности встреча пройдет на стадионе «Лужники».