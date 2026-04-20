62-я сборная мира сыграет с Россией 5 июня

Вчера, 18:02
7

Сборная России сыграет с Буркина-Фасо. Встреча состоится 5 июня в Москве.

Между федерациями достигнута договоренность о проведении товарищеского матча, все необходимые документы уже подписаны.

С высокой долей вероятности встреча пройдет на стадионе «Лужники».

  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2026 году команда Валерия Карпина провела две игры – против Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).
  • Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.

Товарищеские матчи Россия Буркина-Фасо (Буркина-Фасо)
Комментарии (7)
Бумбраш
Пилит рэфаэс денежки,хорошо пилит
Император 1
Сойдёт
Антрацитовый волхв
Нормальный соперник. Надеюсь будут в полном составе, и наша сборная нормально сыграет, а не как в последние матчи.
subbotaspartak
62-я сборная мира сыграет с Россией 5 июня... "Говорят вам щастье привалило!" - Ворона м/ф про домовёнка Кузю.
рылы
бруней, буркина-фасо, следующим соперником будет сборная бурундуков
ilya-ilya-google
Так играли же с ними недавно, по второму кругу пошли?
Все новости
