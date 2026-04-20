62-я сборная мира сыграет с Россией 5 июня

Сборная России сыграет с Буркина-Фасо. Встреча состоится 5 июня в Москве.
Между федерациями достигнута договоренность о проведении товарищеского матча, все необходимые документы уже подписаны.
С высокой долей вероятности встреча пройдет на стадионе «Лужники».
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2026 году команда Валерия Карпина провела две игры – против Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).
- Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.
