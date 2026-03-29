Цвет футболок сборных Бельгии и США в товарищеском матче шокировал игроков

Сборные США и Бельгии провели товарищеский матч в схожих по оттенкам цветов светлых футболках.

Капитан сборной США Кристиан Пулишич признал, что игроки были немного шокированы этим.

«Это ни в коем случае не оправдание, потому что с этим сталкиваются обе команды, но это просто... Так не должно быть. Это было немного странно.

Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и поднимаешь голову, ты не можешь точно определить, что к чему. Ты можешь ориентироваться только по цвету футболки. Так это работает. А когда они очень похожи, это сложно. Все были немного шокированы», – приводит слова Пулишича ESPN.

Встреча закончилась со счетом 2:5 в пользу Бельгии.