Цвет футболок сборных Бельгии и США в товарищеском матче шокировал игроков

Сборные США и Бельгии провели товарищеский матч в схожих по оттенкам цветов светлых футболках.
Капитан сборной США Кристиан Пулишич признал, что игроки были немного шокированы этим.
«Это ни в коем случае не оправдание, потому что с этим сталкиваются обе команды, но это просто... Так не должно быть. Это было немного странно.
Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и поднимаешь голову, ты не можешь точно определить, что к чему. Ты можешь ориентироваться только по цвету футболки. Так это работает. А когда они очень похожи, это сложно. Все были немного шокированы», – приводит слова Пулишича ESPN.
Встреча закончилась со счетом 2:5 в пользу Бельгии.
США - Бельгия - 2:5 (1:0)
Голы: 1:0 - У. МакКенни, 39; 1:1 - З. Дебаст, 45; 1:2 - А. Онана, 53; 1:3 - Ш. Де Кетеларе, 59 (с пенальти); 1:4 - Д. Лукебакио, 68; 1:5 - Д. Лукебакио, 82; 2:5 - P. Agyemang , 87.
Источник: Спортс''