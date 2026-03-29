Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Цвет футболок сборных Бельгии и США в товарищеском матче шокировал игроков

Цвет футболок сборных Бельгии и США в товарищеском матче шокировал игроков

29 марта, 15:34
1

Сборные США и Бельгии провели товарищеский матч в схожих по оттенкам цветов светлых футболках.

Капитан сборной США Кристиан Пулишич признал, что игроки были немного шокированы этим.

«Это ни в коем случае не оправдание, потому что с этим сталкиваются обе команды, но это просто... Так не должно быть. Это было немного странно.

Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и поднимаешь голову, ты не можешь точно определить, что к чему. Ты можешь ориентироваться только по цвету футболки. Так это работает. А когда они очень похожи, это сложно. Все были немного шокированы», – приводит слова Пулишича ESPN.

Встреча закончилась со счетом 2:5 в пользу Бельгии.

Товарищеские матчи. Сборные.
США - Бельгия - 2:5 (1:0)
Голы: 1:0 - У. МакКенни, 39; 1:1 - З. Дебаст, 45; 1:2 - А. Онана, 53; 1:3 - Ш. Де Кетеларе, 59 (с пенальти); 1:4 - Д. Лукебакио, 68; 1:5 - Д. Лукебакио, 82; 2:5 - P. Agyemang , 87.
Календарь турнира

Источник: Спортс''
Товарищеские матчи Бельгия США Пулишич Кристиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1774799628
Ну, что возьмёшь с этих радужных )
Ответить
Главные новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 