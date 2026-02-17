Мусаев оценил поражение «Краснодара» от «Зенита»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по итогам проигранного товарищеского матча с «Зенитом».

Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Максима Глушенкова на 29-й минуте.

Игра проходила в формате трех таймов: два – по 45 минут, еще один – 30 минут.

«Игра получилась содержательной, был высокий фон борьбы, что-то было похожее на чемпионат, но было все в рамках взаимного уважения. Я думаю, что обе команды остались довольны тем, что увидели на поле.

В первом тайме 30 минут очень хороший был футбол. К сожалению, пропустили, допустили легкую ошибку. Далее в принципе работали хорошо, были шансы сравнять счет, забить даже больше, чем один мяч.

Содержанием доволен, очень важно, что сыграли 120 минут, получили практику все футболисты, которые находились на этом сборе. Кроме результата – впечатления положительные», – сказал Мусаев.