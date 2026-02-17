Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусаев оценил поражение «Краснодара» от «Зенита»

Вчера, 22:34
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по итогам проигранного товарищеского матча с «Зенитом».

  • Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Максима Глушенкова на 29-й минуте.
  • Игра проходила в формате трех таймов: два – по 45 минут, еще один – 30 минут.

«Игра получилась содержательной, был высокий фон борьбы, что-то было похожее на чемпионат, но было все в рамках взаимного уважения. Я думаю, что обе команды остались довольны тем, что увидели на поле.

В первом тайме 30 минут очень хороший был футбол. К сожалению, пропустили, допустили легкую ошибку. Далее в принципе работали хорошо, были шансы сравнять счет, забить даже больше, чем один мяч.

Содержанием доволен, очень важно, что сыграли 120 минут, получили практику все футболисты, которые находились на этом сборе. Кроме результата – впечатления положительные», – сказал Мусаев.

Еще по теме:
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо» 2
Мусаев сообщил о травме Сперцяна
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении 4
Источник: сайт «Краснодара»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1771362510
Надо, надо быков наказывать, даже в товарняках. А то возомнили о себе...!
Ответить
Главные новости
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»
Вчера, 23:55
1
«Пари НН» договорился о трансфере защитника «Зенита»
Вчера, 23:22
Сафонов пропустил от «Монако» на 1-й минуте после ассиста Головина
Вчера, 23:09
8
ВидеоДуран чуть не подрался в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 23:00
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» разгромил «Ювентус» – 5:2!
Вчера, 22:37
6
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
Вчера, 22:29
Генич – о «Спартаке» при Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»
Вчера, 22:00
2
Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Сафонов и Головин – в старте на матч «Монако» – «ПСЖ»
Вчера, 21:47
2
Самые быстрые игроки Лиги чемпионов
Вчера, 21:30
Все новости
Все новости
Мусаев оценил поражение «Краснодара» от «Зенита»
Вчера, 22:34
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Вчера, 21:17
Товарищеский матч. Дубль Мелкадзе принес «Ахмату» Черчесова победу над узбекистанским клубом (3:2)
14 февраля
1
Товарищеский матч. Дубль Пиняева помог «Локо» разгромить узбекистанский клуб (4:0)
14 февраля
Товарищеский матч. «Оренбург» проиграл команде, выступавшей на общем этапе Лиги чемпионов (0:1)
13 февраля
ВидеоДрака «Ростова» с китайскими соперниками
11 февраля
8
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки
11 февраля
21
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Астану» – 1:1
10 февраля
28
ВидеоИгрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче
9 февраля
10
Товарищеский матч. Гол Ерохина принес «Зениту» победу над 4-й командой Узбекистана
9 февраля
5
«Зенит» в ближайшие дни снова сыграет с «Краснодаром», которому уступил 0:3
8 февраля
4
Товарищеский матч. «Интер Майами» сыграл вничью с «Барселоной» (2:2), у Месси 1+1
8 февраля
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля
36
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Товарищеский матч. «Пари НН» Шпилевского уступил команде из Первой лиги (2:4)
7 февраля
1
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв «Пюник» (2:0)
3 февраля
31
Товарищеский матч. «Ростов» уступил команде из Первой лиги (0:1)
1 февраля
Товарищеский матч. «Краснодар» победил 4-ю команду Казахстана
27 января
1
ВидеоТоварищеский матч. «Зенит» забил 6 голов китайскому клубу
26 января
14
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»
26 января
1
Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»
25 января
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
25 января
3
Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА
25 января
1
ВидеоТоварищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу
25 января
18
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
23 января
5
Видео36-летний Ерохин забил в стиле Зидана
22 января
5
ВидеоИздевательский гол Соболева в ворота чемпиона Китая
22 января
2
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил китайский клуб (4:1) в 1-й игре года
22 января
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 