Сперцян сказал, что его порадовало в проигранном матче с «Зенитом»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после проигранного товарищеского матча с «Зенитом».

Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Максима Глушенкова на 29-й минуте.

Игра проходила в формате трех таймов: два – по 45 минут, еще один – 30 минут.

– Было ощущение, будто по накалу это матч чемпионата, а не товарищеская игра на сборах?

– Да. Но все‑таки это сборы. Было качество, но и ошибки – не без этого. Разберем их и уже будем готовится к сезону.

– Второй раз за полторы недели играли с «Зенитом». Не наскучило?

– Нет. Сильная команда, с «Зенитом» всегда интересно играть. Так что наоборот – чем больше, тем лучше.

– На поле вернулся Джон Кордоба. Что скажете по этому поводу?

– Это, конечно, порадовало. Ждали, когда он вернется. Он сыграл 30 минут. Рады!

– После игры приятно было пообщаться со знакомыми из «Зенита»?

– Конечно. Женя Латышонок, Денис Адамов – с ними еще в академии «Краснодара» вместе были. Всегда рады видеть друг друга.