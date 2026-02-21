Введите ваш ник на сайте
Реакция болельщиков «Спартака» на разгром «Ростова»

Вчера, 21:09
1

Фанаты «Спартака» реагируют в комментариях на победу над «Ростовом» (5:2) в товарищеском матче.

«Как обычно, на сборах всех выигрываем, а по возвращению в чемпионат с точностью до наоборот», – написал Сергей Бесчастных.

«Молодцы! Матч в целом понравился, но это лишь товарка, так нужно и в официальных играх! Главное без травм! Ждeм команду в России и ждeм возобновления сезона!» – поделился мнением Сергей Дудоров.

«Забить 5 – это хорошо. А вот пропустить 2 – это повод задуматься. Даже на сборах», – насторожился Юрий Кузяков.

Источник: сообщество «Спартака» в VK
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Прокс
1771727868
Чемпионы 3 туров и товарок,сви..ной недоклуб!!!
