Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»

Сегодня, 07:50
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги контрольного матча с «Сурханом» (3:4).

Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.

«В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели еще моменты.

В целом, самое главное то, что мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу», – сказал Талалаев.

  • Голы у «Балтики» забили Брайан Хиль на 30-й и 50-й минутах и Аймад Мурид на 73-й с пенальти. У «Сурхана» отличились Суннатилла Абдулладжонов на 13-й, Камронбек Юсупов на 66, Асадбек Каримов на 86-й и Хумоюн Шерботаев на 101-й.
  • Первый сбор «Балтики» в Белеке проходит с 12 по 26 января.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Балтика Сурхан Талалаев Андрей
Император Бомжей
1769408941
По такому формату матча, вообще не понятно Как сыграла Балтика, кто основной или резерв Сыграли чисто подвигаться))
