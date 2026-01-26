Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги контрольного матча с «Сурханом» (3:4).

Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.

«В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели еще моменты.

В целом, самое главное то, что мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу», – сказал Талалаев.