Талалаев оставил на просмотре в «Балтике» двух игроков – из «Спартака» и Первой лиги

На просмотре в «Балтике» осталось два игрока – правый защитник Даниил Плотников и полузащитник Константин Шильцов.

Оба футболиста пройдут с командой второй сбор.

Остальные игроки, проходившие просмотр в «Балтике» на первом сборе, по тем или иным причинам не продолжат работу с командой. В их числе форвард «Локомотива» Дмитрий Радиковский и защитник Георгий Тунгулияди из «Эштрелы».

19-летний Плотников принадлежит по контракту «Спартаку». Первую часть сезона-2025/26 он провел в аренде в дзержинском «Химике».

23-летний Шильцов выступает за «Нефтехимик». С клубом из Татарстана он связан контрактом до конца сезона-2025/26. Шильцов может заменить в «Балтике» полузащитника Максима Петрова, также пришедшего из «Нефтехимика».