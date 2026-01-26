Талалаев оставил на просмотре в «Балтике» двух игроков – из «Спартака» и Первой лиги

На просмотре в «Балтике» осталось два игрока – правый защитник Даниил Плотников и полузащитник Константин Шильцов.
Оба футболиста пройдут с командой второй сбор.
Остальные игроки, проходившие просмотр в «Балтике» на первом сборе, по тем или иным причинам не продолжат работу с командой. В их числе форвард «Локомотива» Дмитрий Радиковский и защитник Георгий Тунгулияди из «Эштрелы».
19-летний Плотников принадлежит по контракту «Спартаку». Первую часть сезона-2025/26 он провел в аренде в дзержинском «Химике».
23-летний Шильцов выступает за «Нефтехимик». С клубом из Татарстана он связан контрактом до конца сезона-2025/26. Шильцов может заменить в «Балтике» полузащитника Максима Петрова, также пришедшего из «Нефтехимика».
- Плотников в 2025 году провел за «Химик» 22 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Шильцов в текущем сезоне сыграл в 23 встречах за «Нефтехимик», отметился 1 голом и 2 передачами.
