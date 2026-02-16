Семин высказался о трансферной активности ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомменнтировал ситуацию на трансферном рынке в РПЛ.
– Я думаю, правильно будет сказать по окончании сезона, какой был самый главный трансфер. Тот из игроков, который принесет самую большую пользу команде и изменит ситуацию в турнирной таблице, и будет самым лучшим трансфером. Сегодня мы можем только говорить, и каждый это видит, о деньгах, которые оплачиваются за игроков.
– Какая команда наиболее активно проявила себя на трансферном рынке нынешней зимой? Много говорят про ЦСКА и «Зенит».
– Наверное, в большей степени ЦСКА. У «армейцев» много изменений и приглашенных игроков. Если хорошо сработает, значит правильные решение приняты, а если нет, то неправильные.
– Успеет ли ЦСКА сыграться, чтобы показать максимум в весенней части сезона?
– Это работа тренера. Наставник хотел этих игроков, ставил задачу руководителям усилить ту или иную позицию. Поэтому тренер обязан это сделать, а иначе не надо было брать игроков и тратиться.
За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, правильно поставить и решить тактические задачи. Очень большой период для работы перед следующим этапом.
- В ЦСКА зимой перешли полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар»), нападающие Максим Воронов («Урал»), Лусиано Гонду («Зенит») и защитник Матеус Рейс («Спортинг»).
- Покинули красно-синих защитник Игорь Дивеев («Зенит»), полузащитник Лионель Верде («Унион Санта-Фе», завершение аренды), нападающий Адольфо Гайч («Эстудиантес»). Ушли в аренду защитник Илья Агапов («Уфа»), вингер Глеб Пополитов («Чайка»), нападающий Артем Шуманский («Крылья Советов»), полузащитник Родриго Вильягра и форвард Алеррандро (оба – «Интернасьонал»).