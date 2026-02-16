Семин высказался о трансферной активности ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомменнтировал ситуацию на трансферном рынке в РПЛ.

– Я думаю, правильно будет сказать по окончании сезона, какой был самый главный трансфер. Тот из игроков, который принесет самую большую пользу команде и изменит ситуацию в турнирной таблице, и будет самым лучшим трансфером. Сегодня мы можем только говорить, и каждый это видит, о деньгах, которые оплачиваются за игроков.

– Какая команда наиболее активно проявила себя на трансферном рынке нынешней зимой? Много говорят про ЦСКА и «Зенит».

– Наверное, в большей степени ЦСКА. У «армейцев» много изменений и приглашенных игроков. Если хорошо сработает, значит правильные решение приняты, а если нет, то неправильные.

– Успеет ли ЦСКА сыграться, чтобы показать максимум в весенней части сезона?

– Это работа тренера. Наставник хотел этих игроков, ставил задачу руководителям усилить ту или иную позицию. Поэтому тренер обязан это сделать, а иначе не надо было брать игроков и тратиться.

За такое большое время можно кого-угодно и на любую позицию наиграть, правильно поставить и решить тактические задачи. Очень большой период для работы перед следующим этапом.