Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ

Экс-тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин ответил, какой клуб РПЛ совершил самый сильный трансфер этой зимой.
«ЦСКА явно усилился в лице Баринова. Но «Зениту» и «Краснодару» сложнее. Им нужны игроки очень высокого качества. Поэтому южане и не покупают никого.
Они пытаются найти кого-то адаптированного к нашей лиге. А привезти со стороны сильного и дорогого футболиста – непросто», – сказал Балахнин.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- В этом сезоне опорный полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
Источник: «Евро-футбол»