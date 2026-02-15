Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ

Экс-тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин ответил, какой клуб РПЛ совершил самый сильный трансфер этой зимой.

«ЦСКА явно усилился в лице Баринова. Но «Зениту» и «Краснодару» сложнее. Им нужны игроки очень высокого качества. Поэтому южане и не покупают никого.

Они пытаются найти кого-то адаптированного к нашей лиге. А привезти со стороны сильного и дорогого футболиста – непросто», – сказал Балахнин.