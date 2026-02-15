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  • В Турции ожидают переходы российских футболистов в ближайшее время

В Турции ожидают переходы российских футболистов в ближайшее время

15 февраля, 19:51
3

Турецкий журналист Мурат Ашик высказался о возможных трансферах российских футболистов.

– Стоит ли ожидать российских игроков в турецких топ-клубах? Или «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» пока не готовы идти на это?

– Почему бы и нет? Россия и Турция – страны, имеющие хорошие двусторонние отношения во всех смыслах. Трансферы игроков между нашими лигами обязательно будут проводиться. Уверен, что в турецких топ-клубах скоро будут играть российские футболисты.

  • В Турции сейчас выступают четыре российских футболиста: Денис Макаров, Фeдор Чалов, Герман Онгуха и а Георгий Джикия.
  • Ранее также сообщалось об интересе к Матвею Кисляку со стороны «Фенербахче».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига
Комментарии (3)
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1771175915
У России с Турцией интересные отношения сложились на футбольном рынке. В Турцию едут игроки, которые в России нафиг никому не нужны, в Россию едут игроки, которые в Турции нафиг никому не нужны.
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Интерес
1771176721
ВСе четверо названных-в топе!
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