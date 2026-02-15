В Турции ожидают переходы российских футболистов в ближайшее время

Турецкий журналист Мурат Ашик высказался о возможных трансферах российских футболистов.
– Стоит ли ожидать российских игроков в турецких топ-клубах? Или «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» пока не готовы идти на это?
– Почему бы и нет? Россия и Турция – страны, имеющие хорошие двусторонние отношения во всех смыслах. Трансферы игроков между нашими лигами обязательно будут проводиться. Уверен, что в турецких топ-клубах скоро будут играть российские футболисты.
- В Турции сейчас выступают четыре российских футболиста: Денис Макаров, Фeдор Чалов, Герман Онгуха и а Георгий Джикия.
- Ранее также сообщалось об интересе к Матвею Кисляку со стороны «Фенербахче».
Источник: Legalbet