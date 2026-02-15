Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров сказал, требуется ли «Зениту» усиление состава

15 февраля, 12:48
8

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о зимней трансферной кампании петербургского клуба.

– Пока не понимаю, что из себя они будут представлять. По Зимнему кубку РПЛ и другим товарищеским играм не стоит оценивать.

– Дивеев, Джон Джон и Дуран – достаточное усиление, чтобы вернуть чемпионство в Петербург?

– Я не видел их еще. Посмотрим, интересно, как они вольются в состав. Но опять-таки это все заново будет, с листа, как каждое трансферное окно в последнее время.

– Какие позицию, по вашему мнению, еще требуют усиления в «Зените»?

– У «Зенита» все позиции укомплектованы. Осталось только наладить игру.

  • «Зенит» подписал зимой защитника Игоря Дивеева (ЦСКА), полузащитника Джона Джона («Брагантино») и нападающего Джона Дурана («Аль-Наср», играл на правах аренды за «Фенербахче»).
  • Команду покинули защитник Страхиня Эракович («Црвена Звезда», аренда), полузащитник Жерсон («Крузейро»), нападающие Матео Кассьерра («Атлетико Минейро») и Лусиано Гонду (ЦСКА).
  • Трансферное окно в РПЛ закрывается 19 февраля.

Еще по теме:
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков 13
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством 1
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон» 5
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771149577
Нападающий нужен: соболь полное днище, дуран неизвестно будет забивать или натворит что-то, к тому же он взят в аренду
Ответить
Юбиляр
1771149691
Еще Джонов ??? Гыгыгы.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771150417
надо чтобы в старте было больше половины джон джонов... это хитрый план Семака и алёши...
Ответить
Дубина
1771152567
Всех цыганей собрали)) Помойка готова к переносу юбилея?
Ответить
DMитрий
1771165403
Я уж подумал, что выгнали его отовсюду, вроде замолк, но ... Кто-то ещё умудряется у данного типа брать интервью!? На безрыбье что-ли?
Ответить
Главные новости
Интервью Березуцкого после ответного стыка «Урала» с «Динамо Мх»
23:25
Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз
22:58
3
Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру
22:37
Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы
22:31
Раскрыт новый клуб Дзюбы
22:28
2
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
22:03
2
«Спартаку» предложили взять Дзюбу
21:54
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
21:46
5
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
21:30
6
В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам
21:12
2
Все новости
Все новости
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
23:33
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
23:09
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
22:03
2
«Спартаку» предложили взять Дзюбу
21:54
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
21:46
5
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
21:30
6
В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам
21:12
2
Дзюба сообщил, остается ли в «Акроне»
20:45
4
РПЛ. «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1), но сохранил место в лиге
20:31
10
ВидеоИзвестен пол 6-го ребенка Карпина
20:14
4
Интервью Евсеева после ответного стыка «Динамо Мх» с «Уралом»
19:48
3
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
19:23
Березуцкий прокомментировал провал «Урала» в стыках за место в РПЛ
19:10
3
Семин оценил решение ЦСКА сохранить Игдисамова
18:57
1
Андраде трогательно попрощался с «Балтикой» после ухода в «Зенит»
18:47
3
РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку
17:51
19
Аршавин определил, кто более значим для России – Акинфеев или Сафонов
17:33
«Динамо» поставило задачу перед Шварцем.
17:15
12
ВидеоАгаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
16:59
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
16:31
6
ФотоСтало известно, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты
16:11
5
Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в ЦСКА
15:57
8
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»
15:09
5
В «Динамо» объяснили смену Гусева на Шварца
14:18
3
Первое интервью Андраде в «Зените»
14:13
5
Семак определил год, когда рассчитывает на снятие бана России
13:53
3
Символическая сборная сезона РПЛ
13:41
23
Стало известно, почему ЦСКА решил оставить Игдисамова
13:33
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 