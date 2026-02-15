Быстров сказал, требуется ли «Зениту» усиление состава

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о зимней трансферной кампании петербургского клуба.

– Пока не понимаю, что из себя они будут представлять. По Зимнему кубку РПЛ и другим товарищеским играм не стоит оценивать.

– Дивеев, Джон Джон и Дуран – достаточное усиление, чтобы вернуть чемпионство в Петербург?

– Я не видел их еще. Посмотрим, интересно, как они вольются в состав. Но опять-таки это все заново будет, с листа, как каждое трансферное окно в последнее время.

– Какие позицию, по вашему мнению, еще требуют усиления в «Зените»?

– У «Зенита» все позиции укомплектованы. Осталось только наладить игру.