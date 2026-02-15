Быстров сказал, требуется ли «Зениту» усиление состава

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о зимней трансферной кампании петербургского клуба.
– Пока не понимаю, что из себя они будут представлять. По Зимнему кубку РПЛ и другим товарищеским играм не стоит оценивать.
– Дивеев, Джон Джон и Дуран – достаточное усиление, чтобы вернуть чемпионство в Петербург?
– Я не видел их еще. Посмотрим, интересно, как они вольются в состав. Но опять-таки это все заново будет, с листа, как каждое трансферное окно в последнее время.
– Какие позицию, по вашему мнению, еще требуют усиления в «Зените»?
– У «Зенита» все позиции укомплектованы. Осталось только наладить игру.
- «Зенит» подписал зимой защитника Игоря Дивеева (ЦСКА), полузащитника Джона Джона («Брагантино») и нападающего Джона Дурана («Аль-Наср», играл на правах аренды за «Фенербахче»).
- Команду покинули защитник Страхиня Эракович («Црвена Звезда», аренда), полузащитник Жерсон («Крузейро»), нападающие Матео Кассьерра («Атлетико Минейро») и Лусиано Гонду (ЦСКА).
- Трансферное окно в РПЛ закрывается 19 февраля.
Источник: «Спорт день за днём»